Турция – сказочная страна для прекрасного отдыха

Турцию путешественники выбирают в пять раз чаще, чем другие туристические направления. Эта страна может предложить отличные погодные условия, насыщенную экскурсионную программу, прекрасные пляжи и гостиницы, работающие по системе all inclusive. В Турции – великолепная отельная инфраструктура. Купить путевку вы можете здесь.

Пляжи

Эту страну омывают сразу пять морей, но самым популярным считается побережье Средиземного моря, чуть менее популярным – Эгейского. Пляж выбирать нужно очень тщательно. На одних берегах ноги будет ласкать приятный песок или мелкая галька. На других придется ходить по крупным камням, ступать по которым некомфортно даже в специальных тапочках. Вход в море на разных участках береговой линии разный. Средиземное море максимально прогревается до +30 оС, Эгейское – до +26 оС.

Погода и климат

Эта страна расположена в зоне континентального климата, субтропиков и немного тропиков. На самых теплых курортах Средиземного моря туристический сезон открывается в мае, на Эгейском море – в конце июня, и завершается в октябре. Климат Турции отличается влажностью, что определяет условия для развития бурной растительности. Летом воздух прогревается до +35 оС, зимой – до +18 оС днем.

Отели

Отельная инфраструктура в этой стране находится на высочайшем уровне. Здесь представлены гостиницы разных категорий: от небольших апартаментов до люксовых отелей известных мировых сетей. Большие гостиницы уделяют повышенное внимание анимационной программе. Согласно статистике, туристы в Турции чаще всего выбирают систему ultra all inclusive.

Достопримечательности

Осмотреть все достопримечательности Турции за короткое время не получится. Они разбросаны по всей территории страны, и порой на посещение одной достопримечательности можно потратить полдня. Чаще всего туристам предлагают посетить Стамбул, живописный Памуккале, руины Ани, Измира и Мира, пещеры и водопады. Но это далеко не весь список достопримечательностей этой удивительной страны, в культуру которой значительный вклад внесла Османская империя.

Развлечения

В этой стране развита не только отельная, но и городская инфраструктура. Здесь много аквапарков, дельфинариев, луна-парков, баров и клубов. Любители водных видов спорта могут развлекаться на побережье.

Отдых с детьми

Здесь все организовано для того, чтобы детям было комфортно и весело. Практически в каждой гостинице есть мини-клуб, детская площадка и бассейн с горками. А премиум-отели могут предложить и бэби-кинотеатры, рестораны 18-, а также круглосуточные детские садики. В больших курортных городах есть множество музеев, живописных парков, ориентированных на юных путешественников, и других детских развлекательных объектов.