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Какие обои увеличивают пространство в комнате?

0
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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
tver.premiera-oboi.ru
Обои увеличивающие пространство в комнате: какие они?

Обои увеличивающие пространство в комнате: какие они?

Даже маленькую комнату или помещение с плохим освещением или неудачной планировкой можно зрительно увеличить, если знать секреты того, как правильно это сделать.

Вот несколько советов о том, как увеличить квартиру визуально, расширить небольшую комнатку или зрительно поднять потолок.

Виды обоев, расширяющие маленькие помещения

Чтобы визуально увеличить пространство квартиры или комнаты, можно обратиться к хитрым приемам дизайнеров интерьера, которые играют цветами, рисунками, фактурами.

Блестящие глянцевые обои создают эффект объема и успешно используются, когда нужно визуально раздвинуть стены небольшой комнаты. Если настенное покрытие отражает свет наподобие зеркала, то это также способствует получению расширяющего эффекта. Дизайнеры рекомендуют оформлять стены обоями с блестящей поверхностью и большими зеркалами там, где не хватает естественного света и используется преимущественно искусственный. К таким помещениям относят следующие:

  • прихожие,
  • коридоры,
  • холлы.

Комбинирование разных цветов и фактур позволяет создать видимость рельефности, динамичности и глубины.

Какой цвет обоев увеличивает пространство комнаты?

Для увеличения пространства стоит использовать только светлые оттенки чистых цветов (их еще называют спектральными):

  • естественный белый,
  • желтый,
  • голубой,
  • красный,
  • синий,
  • оранжевый,
  • фиолетовый.

Также зрительно расширить длинное узкое помещение помогут фотообои с изображением полей, моря, водопадов, перспективы городских улиц.

Рекомендация. Подбор точечного освещения в этой ситуации – еще один способ увеличения объема комнаты.

Холодные цвета создают впечатление простора, бесконечного пространства. Однако они уместны в комнатах с южной ориентацией окон. Если окна выходят на север либо естественный свет закрывают высокие деревья или постройки, то лучше использовать ля этой цели теплые цвета, но совсем нежные, пастельные, осветленные.

Максимального эффекта можно добиться, если использовать обои одного цвета, но разных оттенков для зонирования пространства. Оттенок плавно перетекает в оттенок, сообщая эффект бесконечности и глубины.

Низкий потолок «давит» на человека, создают впечатление, будто он касается головы. Нивелировать этот недостаток поможет покрытие с вертикальным геометрическим рисунком. Комната с полосатыми обоями смотрится большой и просторной нежели комната с такими же недостатками, но с мелким и частым или горизонтальным рисунком на обоях.

Какой рисунок на обоях зрительно увеличивает комнату?

Визуально увеличить комнату можно не только с помощью светлых тонов. Если подобрать обои с разными фактурами и объемными перепадами, то игра света и тени сделает комнату более просторной и придаст ей глубину.

Важно! Нужно учитывать, что обои с фактурой, но матовые, дают обратный эффект: зрительно уменьшают объем помещения. Поэтому их стоит выбирать только для больших и хорошо освещенных комнат.

Нужный результат можно получить, если наклеить на стены обои с четко обозначенными геометрические рисунками, идущими поперек. Кроме геометрического рисунка удачно подойдет также растительный орнамент, но непременно поперечный.

Если помещение не длинное, прямоугольное, а напротив, квадратное, то удачным решением будет выбор стенного покрытия с эффектом искаженного пространства и правильно подобранного света. Аналогично сработает изображение вида из окна или с террасы:

  • на морской простор,
  • сад,
  • высокое небо.

Самостоятельно определиться с тем, чем покрыть стены и как учесть достоинства и недостатки ремонтируемого помещения, бывает непросто. Интернет-магазин обоев в Твери tver.premiera-oboi.ru поможет сделать правильный выбор, а его консультанты придут на помощь и дадут совет по подбору обоев.

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