Строительство дома из газоблоков: новый взгляд на энергоэффективность и практичность

Обладание собственным домом – заветная мечта многих. Но строительство требует продуманного подхода, в том числе к выбору материалов. Надежный проект дома из газоблока становится все более популярным благодаря сочетанию великолепных эксплуатационных характеристик этого материала с его доступностью и простотой монтажа.

Газобетон автоклавного твердения демонстрирует впечатляющие показатели энергоэффективности, пожарной безопасности и прочности при невысокой цене. Неудивительно, что возведение домов из газоблоков приобретает все большую популярность.

Суть и преимущества газобетона

Газобетон представляет собой ячеистый бетон автоклавного твердения, изготовленный из цемента, извести, песка, алюминиевой пудры и воды. В процессе производства происходит вспенивание смеси, формирующее мелкие замкнутые поры. Это придает готовым изделиям легкость при сохранении высоких показателей прочности.

Основные преимущества использования газоблоков для строительства:

Низкая теплопроводность. Высокая пористость обеспечивает великолепные теплоизоляционные свойства, позволяющие экономить на отоплении.

Огнестойкость. Газобетон не горит и не выделяет токсичных веществ при высоких температурах.

Долговечность. При условии правильной эксплуатации газобетонная кладка сохраняет свои качества десятилетиями.

Простота возведения. Вес блоков невелик, а кладка производится на тонкий клеевой раствор – это ускоряет и облегчает строительный процесс.

Особенности монтажа и эксплуатации

Строительство из газобетонных блоков требует соблюдения определенных правил и рекомендаций. Прежде всего, имеет значение качество исходного материала – лучше приобретать сертифицированную продукцию у проверенных производителей.

При подготовке фундамента и возведении стен важно обеспечить ровную горизонтальную гидроизоляцию. Кладка ведется способом "вприсык" с соблюдением перевязки швов. На финишном этапе обязательна защита газоблоков от воздействия осадков.

В дальнейшей эксплуатации газобетонные стены требуют минимального ухода. Их поверхность рекомендуется штукатурить и окрашивать. Некоторые виды отделки (например, декоративный камень) могут потребовать устройства армирующей сетки для дополнительного укрепления.

Применение газобетона в современном строительстве

Газобетонные блоки успешно используются при возведении частных домов и коттеджей, а также многоквартирных зданий средней этажности. Благодаря своим качествам они считаются оптимальным вариантом для строительства жилых и гражданских объектов.

При этом, газоблоки не ограничиваются несущими стенами. Их можно применять для устройства:

перегородок, перемычек и простенков;

стяжек пола по грунту или лагам;

ограждающих конструкций заборов и оград;

вентилируемых навесных фасадов;

термоизолированных крыш и чердачных помещений.

Заключение

Строительство домов из газобетонных блоков доказало свою эффективность на практике. Современные газоблоки являются универсальным материалом, сочетающим доступную цену с высокими эксплуатационными характеристиками. При соблюдении технологии монтажа, здания из ячеистого бетона гарантируют комфортный микроклимат, пожарную безопасность и продолжительный эксплуатационный срок. А возможности применения газобетона в различных областях строительства делают этот материал поистине незаменимым.