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Строительство дома из керамических блоков: надежная основа для комфортной жизни

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vevanta.com
Возведение дома из керамических блоков позволяет создать долговечное, энергоэффективное и безопасное жилье.

В современных реалиях все больше людей стремятся обзавестись собственным загородным жильем, отвечающим высоким требованиям комфорта и безопасности. Сегодня дом из керамических блоков под ключ становится все более популярным выбором благодаря сочетанию надежности, долговечности и экологичности этого строительного решения.

Керамические блоки уже завоевали признание как универсальный стеновой материал для возведения качественных коттеджей. Особенности их состава и конструкции делают дома из керамоблоков энергоэффективными, пожароустойчивыми и способными прослужить не одно столетие. Технологии строительства таких домов совершенствуются, открывая новые возможности для создания идеального загородного жилища.

Керамические блоки: универсальное решение для стен

Керамические блоки – разновидность стеновых керамических изделий на основе глины. Существующие технологии предусматривают производство полнотелых, пустотелых и перегородочных блоков для различных задач строительства домов.

В отличие от традиционного кирпича, керамические блоки обладают более крупными размерами и удобной формой. Благодаря этому ускоряется процесс возведения стен и сводится к минимуму количество швов. Конструкция стен получается высокопрочной, с улучшенными тепло- и звукоизолирующими свойствами.

Несмотря на кажущуюся простоту, керамические блоки создали настоящую революцию в малоэтажном строительстве. За ними – выгодное сочетание экономичности, скорости монтажа и длительного срока эксплуатации стен без снижения эксплуатационных качеств.

Технология строительства жилья из керамоблоков

Для строительства загородного дома из керамических блоков потребуется разработка полноценного проекта с соблюдением технологических норм. Такой подход делает процесс возведения керамоблочных домов организованным и высокотехнологичным.

Предусматривается устройство фундамента, горизонтальной гидроизоляции и цоколя. Только после этого начинается кладка стен из пустотелых или полнотелых керамических блоков. На каждом этапе строго контролируется соблюдение геометрических размеров и ровности горизонтальных рядов.

Особую важность при строительстве керамоблочного дома играют перемычки, проемы и элементы усиления для повышения прочности конструкции. Для заполнения пустот в блоках предусмотрено армирование и заливка специальным раствором.

Завершающими этапами служат монтаж кровли, утепление фасадов и отделочные работы по выбору владельца.

Независимость от "человеческого фактора"

Надежная система контроля дефектов и безопасный состав – ключевые преимущества керамических блоков для строительства домов. Данные материалы не гниют, не растрескиваются и не подвержены "усадке" с течением времени вследствие их керамической сущности.

Пожароустойчивость и прочность на сжатие у керамики закладываются на заводском уровне при изготовлении изделий. Высокая энергоэффективность достигается путем создания более толстых, пустотелых или трехслойных блоков.

Растущая популярность керамических стеновых блоков также связана с долговечностью домов из них – от 100 до 300 лет безупречной эксплуатации. При желании здание легко поддается реконструкции или демонтажу с переработкой компонентов.

Также возведение стен из керамоблоков не требует специальных навыков каменщика. Простые приемы кладки дополняются соблюдением технологических норм армирования и узлов примыкания к несущим конструкциям.

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