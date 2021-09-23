Использование газоблоков в малоэтажном строительстве

Газоблоки являются одним из относительно новых на строительном рынке материалов, которые предназначены для возведения стен домов, тем не менее, они уже пользуются высокой популярностью среди застройщиков. Этот материал требует дополнительного утепления, но если это требование было выполнено, то дома из газоблоков свободно обеспечивают хороший уровень как теплоизоляции, так и звукоизоляции, дома из них получаются качественными и безопасными в эксплуатации. Приобрести газоблоки можно в компании Киевстрой на https://kievstroy.org/ua/gazobeton--gazoblok/ по самым выгодным ценам.

Газобетонные блоки имеют идеальные геометрические формы, что делает процесс строительства значительно более лёгким и быстрым. Эти, а также другие положительные особенности газоблоков уже оценены в должной мере потребителями.

Газобетонные блоки особо популярны у заказчиков малоэтажного жилищного строительства. Ведь для этого материала характерен небольшой вес, благодаря чему для дома из них можно строить фундамент облегчённого типа. Это значит, что стоимость строительства дома снизится. Кроме того, такие блоки, несмотря на их кажущуюся хрупкость, являются весьма долговечными и практичными в применении.

Убыстряет и удешевляет строительство и такое качество газоблоков, как лёгкость их обработки. Блоки легко режутся обычной ручной пилой, благодаря этому свойству из них можно легко создавать самые изысканные архитектурные формы. Кроме того, лёгкость обработки означает минимум появляющихся после неё отходов, что уменьшает стоимость строительства.

Одним из недостатков газоблоков является то, что дома из них, без дополнительной отделки, имеют не очень эстетичный вид. Дополнительная отделка необходима и потому, что она является также защитой фасада от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Газобетонные блоки делятся на несколько типов:

конструкционные,

теплоизоляционные,

комбинированные.

Теплоизоляционными блоками утепляют стены кирпичных или бетонных зданий. Также ими закладываются проёмы в стенах домов из монолитного бетона. Эти газоблоки имеют низкую теплопроводность и плотность, но также и невысокую прочность.

Для строительства малоэтажных домов используются конструкционные блоки. Они имеют более высокую плотность, поэтому являются более крепкими, благодаря чему их применяют для возведения несущих стен.

Теплоизоляционно-конструкционные блоки занимают промежуточное положение между двумя предыдущими типами этого строительного материала.

Исходя из того, что было перечислено выше можно сделать вывод, что использование газоблоков - выгодный и эффективный способ в различных видах строительства.