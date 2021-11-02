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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сервис » Визитные карточки: не только контакты, но и ваша реклама

Визитные карточки: не только контакты, но и ваша реклама

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Визитки – это простой, но эффективный инструмент коммуникации.

Визитки – это простой, но эффективный инструмент коммуникации. С помощью карточек можно делиться контактными данными и ненавязчиво продвигать свой бренд.

Визитками пользуются представители разных профессий и люди любых статусов, от курьеров пиццы до руководителей крупных концернов. Для каждого человека создается индивидуальная визитная карточка.

Способы печати визиток – от цифры до шелкографии

Процесс изготовления визитки состоит из нескольких этапов. Сначала продумывается концепция дизайна карточки (если у заказчика уже нет готового макета), затем проект согласовывается с клиентом, после чего макет верстается и уходит в печать. Компании могут заказывать визитки в едином стиле, тогда на шаблоне нужно менять персону и контактные данные.

Для изготовления визиток используют разные методы, например, типография «Растр» предлагает следующие виды печати:

  • цифровую;
  • УФ-печать;
  • шелкографию;
  • офсет.

Каждый метод имеет свои особенности и плюсы, например, офсет хорошо подходит для крупных тиражей, а шелкография для изготовления визитных карточек на основе дизайнерской бумаги, картона и других материалов, включая пластик или металл. Решений много, так что реализовать можно любой проект.

Для заказа визитных карточек даже не нужно никуда ехать. Например, на сайте типографии можно заказать визитки в СПб, заполнив простую форму, указав характеристики полиграфической продукции и тираж. Для предварительного расчета стоимости печати предусмотрен онлайн-калькулятор.

Способы обработки и оформления визитных карточек

Создание оригинальной и красивой визитки – это творческий процесс, над которым совместно работают дизайнер и заказчик. Обработка карточек осуществляется следующими способами:

  • ламинированием;
  • фольгированием;
  • тиснением и лакировкой;
  • вырубкой и конгревом.

Конгрев – это техника, с помощью которой создаются выпуклые изображения и надписи, такие визитки смотрятся красиво и эффектно, их приятно держать в руках. Оттиск наносят специальными матрицами.

Фольгирование – технология нанесения фольги на изображение. Это отличный способ придать визитной карточке индивидуальность. Еще одна популярная технология – вырубка, суть которой заключается в придании карточкам разных форм. Форматы могут быть практически любыми, включая произвольные контуры и вырезку внутренних элементов. Визитки с вырубкой смотрятся необычно и запоминаются.

Заказывайте изготовление визитных карточек в типографиях, предлагающих разные способы печати и обработки полиграфии. Тем более заявку можно отправить, не выходя из дома – готовую продукцию доставят по указанному адресу.

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