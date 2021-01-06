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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Верхняя одежда » Печать на поло - как вид рекламы компании

Печать на поло - как вид рекламы компании

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
fairprint.ru
Футболка поло, на которую нанесён оригинальный рисунок, логотип или надпись – удобный и универсальный элемент гардероба

Футболка поло, на которую нанесён оригинальный рисунок, логотип или надпись – удобный и универсальный элемент гардероба. Это изделие часто служит как рекламный сувенир, повышающий авторитет компании и интерес к ней. Его можно использовать в качестве одежды корпоративного стиля, так и для повседневной носки в обычной жизни. Также футболка поло – подарок для особенных клиентов и представителей компаний.

В основном для создания футболки поло используется плотный трикотаж или ткань пике. Хлопковый материал также довольно плотный. Он хорошо сохраняет тепло зимой и обеспечивает максимум комфорта летом. А стоимость такой футболки не будет слишком высокой.

Преимущества печати на поло

Рубашка поло, созданная классическом стиле – идеальное решение как для мужчин, так и женщин. Это будет выгодным решений для рекламных компаний, где работает много сотрудников, объединённых одним стилем одежды.

Печать на футболке поло от компании Fairprint может проводиться способом шелкографии, термическим переносом или любым другим способом. Рисунок размещают на рукавах или по центру – всё зависит от требований и предпочтений заказчика.

Независимо от того, какой рисунок выбран – многоцветный или одноцветный, печать проводят оперативно и без потери качества. Изображения и надписи на поло могут быть белыми, серыми, зелёными, синими, золотыми, серебряными и любыми другими – нет никаких ограничений.

Почему стоит обратиться в нашу компанию?

Если вы интересуетесь печатью на поло, советуем вам выбрать компанию Fairprint по таким причинам:

  • Оперативность. На выполнение любого заказа потребуется не более 3 дней. Срок во многом зависит от сложности.
  • Удобство. Наши специалисты готовы предложить вам полный спектр услуг – от создания дизайна до непосредственного пошива одежды и печати.
  • Надёжность. Контроль как при пошиве одежды, так и при нанесении рисунка – то, чем мы можем по праву гордиться. Только здесь вы можете рассчитывать на вещи высокого качества с чёткими картинками на них.
  • Индивидуальный подход. Для каждого из клиентов разработают специальный эскиз того, как будет выглядеть результат. Таким образом, можно подкорректировать некоторые моменты до получения окончательного эффекта.
  • Доступность. Оптовые, а также постоянные клиенты получают отличные скидки.

Если вы ищете, где заказать качественную печать на поло, добро пожаловать в компанию Fairprint. Результатом вы гарантированно останетесь довольны.

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