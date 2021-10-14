Как выбрать сантехнические перегородки?

Использование сантехнических перегородок позволяет разделить санузел на несколько туалетных кабинок или душевых без осуществления сложной монтажной работы. Подобный способ зонирования пространства применяется в основном в общественных заведениях. Такие механизмы отличаются легкой установкой, а также удобной эксплуатацией. Чтобы правильно выбрать сантехнические перегородки, необходимо учитывать важные критерии.

На что обращать внимание при выборе?

Обязательно нужно подбирать подобные перегородки с учетом:

бюджета;

свойства материала;

внешнего вида.

Важно отметить, что перегородки разделяются на определенные классы. Таким образом, в ассортименте можно выбрать эконом, стандарт или премиум класс. Поэтому при выборе следует учитывать свой бюджет и особенности каждого класса. Однако доступная стоимость не значит, что изделие уступает качеству.

Перегородки эконом класса производятся из панелей ДСП. Они обладают легкостью и практичностью, но при этом являются достаточно доступными по цене.

Стандартные перегородки изготавливаются из ЛДСП. Изделия этого класса не повреждаются, а также способны выдержать даже самый сильный удар.

С помощью премиум класса можно подчеркнуть стиль интерьера. При этом панели производятся из пластика, который имеют высокую устойчивость к различным видам повреждений. Кроме того, для таких сантехнических перегородок используется более дорогая фурнитура.

Рекомендуется отдавать предпочтение конструкции, которая изготавливается из экологически чистых и безопасных материалов. При выборе также нужно учитывать качество фурнитуры, так как от этого критерия будет зависеть долговечность изделия.

Какой материал лучше выбрать?

Если требуется сверхпрочный материал, в таком случае можно остановить свой выбор на изделии, которое выполнено из закаленного стекла. В этом случае даже, если оно разобьется, никто не сможет пострадать. Если нужны пожароустойчивые свойства, отлично подойдет пластик. Перегородки из ДСП даже по некоторым характеристикам намного лучше, чем натуральная древесина. Ведь подобное решение будет меньше разбухать от влаги, а также является менее горючим материалом.

При выборе материала следует обязательно учитывать особенности каждого типа. Также лучше выбрать такую конструкцию, дизайн которой будет гармонично сочетаться с интерьером помещения.