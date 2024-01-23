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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Фасадные металлокассеты: основные характеристики

Фасадные металлокассеты: основные характеристики

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
wensa.ru
В сфере современной архитектуры использование фасадных металлических кассет стало популярным выбором

В сфере современной архитектуры использование фасадных металлических кассет стало популярным выбором как для эстетической привлекательности, так и для функциональных целей. Эти кассеты, разработанные для вентилируемых фасадов, играют решающую роль в повышении визуальной привлекательности зданий, обеспечивая при этом защиту от непогоды. Одним из ключевых аспектов, отличающих эти кассеты, является используемый тип крепления — открытое или закрытое. Используются металлокассеты фасадные в современной архитектуре.

Открытые и закрытые системы крепления

Фасадные металлические кассеты изготавливаются для выполнения определенных функций, и выбор между открытой и закрытой системами крепления оказывает значительное влияние как на структуру кассет, так и на визуальный вид фасада. При установке металлических кассет для закрытых фасадов места крепления скрыты, что способствует бесшовному и отполированному внешнему виду. С другой стороны, открытые системы крепления оставляют места крепления видимыми, придавая фасаду индустриальную или современную эстетику.

Конструктивные различия

Различие между открытыми и закрытыми системами крепления выходит за рамки визуального аспекта и влияет на конструкцию самих кассет. Закрытые системы крепления требуют тщательной разработки, чтобы гарантировать, что крепежные элементы остаются скрытыми, часто с более сложными конструкциями и точностью изготовления. Напротив, открытые крепежные системы могут иметь более простую конструкцию, с видимыми крепежными элементами, способствующими общей эстетике дизайна.

Антикоррозийные свойства и эстетическая привлекательность

Для защиты металлических кассет фасада от коррозии и повышения их внешней привлекательности в процессе производства наносится многослойное полимерное покрытие:

  • Это покрытие не только служит защитным барьером от воздействия окружающей среды, но и способствует общему эстетическому качеству экстерьера здания.
  • Нанесение этого покрытия является решающим шагом в обеспечении долговечности, стойкости и эстетической однородности металлических кассет.
  • Более 8 лет компания WENSA является первопроходцем в производстве и монтаже фасадных металлических кассет, специализируясь на вентилируемых фасадах.

Команда специалистов стремится осваивать новые технологии и постоянно улучшать качество нашей продукции. В процессе производства используются высокопрочные материалы и современное оборудование, гарантирующие надежность, долговечность и высокое качество наших фасадных кассет.


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