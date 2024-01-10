Надежные медицинские тележки

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Тележка для подачи кассет в стерилизатор

Такая тележка является важным элементом в медицинских учреждениях, где необходима стерилизация инструментов и медицинского оборудования. Давайте рассмотрим их назначение:

Удобство транспортировки. Тележка обеспечивает удобство и эффективность транспортировки медицинских кассет, содержащих стерилизуемые инструменты, от места использования к стерилизационному отделению и обратно.

Оптимизация процесса стерилизации. Тележка может быть спроектирована таким образом, чтобы оптимизировать процесс загрузки и выгрузки кассет в стерилизаторе. Это может ускорить процесс стерилизации и повысить общую эффективность работы медицинского учреждения.

Безопасность и соблюдение стандартов. Использование специализированных тележек обеспечивает безопасный и гигиеничный транспорт стерилизуемого оборудования, что важно для соблюдения стандартов по защите здоровья пациентов и сотрудников.

Тележка обеспечивает оптимизацию организации рабочего пространства. Тележки спроектированы с учетом организации рабочего пространства и могут быть легко интегрированы в процессы работы медицинского учреждения, что улучшает общий порядок и структуру.

Особенности применения медицинской тележки №3

«Медицинская тележка №3» представляет собой мобильное устройство, разработанное для удобной транспортировки и хранения медицинских инструментов, оборудования или расходных материалов. Давайте рассмотрим детали:

Ручки. Тележка оснащена двумя алюминиевыми квадратными ручками. Это обеспечивает удобный захват и управление тележкой во время передвижения.

Фиксирующие положения. Устройство имеет пять фиксирующих положений для сменных уровней лотка. Это позволяет настраивать расположение лотков в соответствии с требованиями транспортировки или хранения различных медицинских предметов.

Лотки. Тележка оборудована лотками, доступными с алюминиевыми или нержавеющими стальными поверхностями и алюминиевыми бордюрами. Эти материалы обычно используются из-за своей прочности, стойкости к коррозии и легкости очистки.

Тележка спроектирована с учетом высокой грузоподъемности, которая может составлять до 60 кг на лоток. Это обеспечивает возможность транспортировки и хранения разнообразного медицинского оборудования и инструментов.