Надежные медицинские тележки

ента новостей

14:04
В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов
13:47
В Ленобласти ликвидировано свыше 250 стихийных свалок
13:06
Полиция Петербурга задержала ещё одного поджигателя покрышек
13:00
Выставка Эдуарда Мойсейкова «Русь многоликая»
12:55
На Васильевском острове иномарка сбила курьера на велосипеде
12:49
В Петербурге из храма на улице Софьи Ковалевской украли икону
12:44
В Петербурге задержали злоумышленника избившего прохожего на Загородном проспекте
12:37
Полицейские задержали подростка, подозреваемого в грабеже на Лиговском проспекте
12:32
На Коломяжском проспекте пешеход выстрелил из газового пистолета в таксиста
09:55
На севере Петербурга 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажного дома
09:47
В Эквадоре боевики захватили студию телеканала TC Television
09:37
Пенсионерка из Мурино перевела мошенникам около 830 тысяч рублей
16:36
Выставка фотографа Даниила Конторовича «Метатундра»
16:33
Выставка «Всякие сказки»
14:25
В «Единую Россию» вступил командир «Ленинградского полка» Михаил Коган
12:07
Новый ГОСТ для защиты отечественного софта появится в России
11:43
Во Дворце искусств Ленобласти состоялся детский музыкальный фестиваль «Рождественский мост дружбы»
11:34
Полиция задержала поджигателей двери квартиры журналиста Трофима Татаренкова
10:37
В Мурино подросток выпал с 20-го этажа
10:00
Во Фрунзенском районе задержали стрелка в дорожном конфликте
09:54
В Выборгском районе задержали подозреваемую в обмане пенсионерки
09:36
В Московском районе обокрали квартиру
15:08
В Калининском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
15:00
В Колпино задержали злоумышленников, ограбивших мужчину на автобусной остановке
14:54
Во Фрунзенском районе хулиганы стреляли по окнам из пневматики
12:24
Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Петербург
11:43
В Петербурге задержали подростка, ограбившего мужчину на Литейном проспекте
11:39
В Петербурге задержали участника смертельной драки в баре на Просвещения
15:31
В Невском районе задержали таксиста, подозреваемого в мошенничестве
15:25
В Московском районе 15-летнего подростка ударили ножом у магазина
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Надежные медицинские тележки

Надежные медицинские тележки

0
42
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
npfpoisk.ru
Если вы хотите купить тележки медицинские, то можете обратиться в НПФ «Поиск».

Если вы хотите купить тележки медицинские, то можете обратиться в НПФ «Поиск». Там предлагается большой выбор медицинского оборудования. При необходимости вы можете связаться с менеджерами компании по контактному телефону для выбора подходящей продукции.

Тележка для подачи кассет в стерилизатор

Такая тележка является важным элементом в медицинских учреждениях, где необходима стерилизация инструментов и медицинского оборудования. Давайте рассмотрим их назначение:

  • Удобство транспортировки. Тележка обеспечивает удобство и эффективность транспортировки медицинских кассет, содержащих стерилизуемые инструменты, от места использования к стерилизационному отделению и обратно.
  • Оптимизация процесса стерилизации. Тележка может быть спроектирована таким образом, чтобы оптимизировать процесс загрузки и выгрузки кассет в стерилизаторе. Это может ускорить процесс стерилизации и повысить общую эффективность работы медицинского учреждения.
  • Безопасность и соблюдение стандартов. Использование специализированных тележек обеспечивает безопасный и гигиеничный транспорт стерилизуемого оборудования, что важно для соблюдения стандартов по защите здоровья пациентов и сотрудников.

Тележка обеспечивает оптимизацию организации рабочего пространства. Тележки спроектированы с учетом организации рабочего пространства и могут быть легко интегрированы в процессы работы медицинского учреждения, что улучшает общий порядок и структуру.

Особенности применения медицинской тележки №3

«Медицинская тележка №3» представляет собой мобильное устройство, разработанное для удобной транспортировки и хранения медицинских инструментов, оборудования или расходных материалов. Давайте рассмотрим детали:

  • Ручки. Тележка оснащена двумя алюминиевыми квадратными ручками. Это обеспечивает удобный захват и управление тележкой во время передвижения.
  • Фиксирующие положения. Устройство имеет пять фиксирующих положений для сменных уровней лотка. Это позволяет настраивать расположение лотков в соответствии с требованиями транспортировки или хранения различных медицинских предметов.
  • Лотки. Тележка оборудована лотками, доступными с алюминиевыми или нержавеющими стальными поверхностями и алюминиевыми бордюрами. Эти материалы обычно используются из-за своей прочности, стойкости к коррозии и легкости очистки.

Тележка спроектирована с учетом высокой грузоподъемности, которая может составлять до 60 кг на лоток. Это обеспечивает возможность транспортировки и хранения разнообразного медицинского оборудования и инструментов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-03-2023, 15:20
Особенности гидравлической тележки рохли
7-04-2023, 09:43
Складская техника от компании Адванта-М СПБ
16-04-2023, 20:48
Медицинские одноразовые халаты - виды и особенности
12-12-2023, 20:45
Платная скорая помощь: преимущества, услуги и оборудование
30-07-2019, 00:09
Сферы эксплуатации гидравлических тележек
2-02-2023, 16:52
Складское оборудование от компании Rusklad

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 14:04
В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов
0
103
Сегодня, 12:55
На Васильевском острове иномарка сбила курьера на велосипеде
0
673
1-01-2024, 14:41
В ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погибли два человека
0
1 385
30-12-2023, 13:31
В Невском районе в ДТП пострадал пассажир такси
Наверх