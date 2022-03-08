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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Рамные строительные леса: отличия и применение

Рамные строительные леса: отличия и применение

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Строительные леса востребованы в разных направлениях — от реконструкции, реставрации зданий до ремонта фасадов.

Строительные леса востребованы в разных направлениях — от реконструкции, реставрации зданий до ремонта фасадов. Они приспособлены для работы на большой высоте. Безопасные в эксплуатации и прочные леса строительные ЛРСП-40 от производителя в Санкт-Петербурге — рамные конструкции, которые пользуются широким спросом, применяются на высоте до сорока метров. Они представляют собой несколько вертикальных рам, соединенных между собой горизонтальными, диагональными перемычками, лестницу и настил, кронштейны. За счет равномерного распределения нагрузки леса эксплуатируются на протяжении длительного срока.

Преимущества рамных лесов

Строительные конструкции рамного типа устанавливаются на ровной площадке. Они легко транспортируются и не имеют резьбовых соединений. К другим плюсам относятся:

  • высокая устойчивость и прочность металлических труб;

  • простота установки;

  • возможность быстрой сборки;

  • высокая безопасность при эксплуатации конструкции;

  • финансовая доступность;

  • небольшое число элементов, комплектующих;

  • универсальность — возможность эксплуатации при проведении внутренних отделочных или ремонтных работ.

Небольшой вес позволяет использовать рамные леса в разных условиях, перемещать с одного места на другое. Единственное важное условие применения — фасады правильной формы. Штукатурка, оклейка пенопластом, разные виды отделочных работ — использование рамных лесов всегда остается актуальным. Они применяются при герметизации швов, в процессе облицовки, при окрашивании, нанесении защитных покрытий.

Особенности монтажа

Широкий ассортимент строительных лесов позволяет заказчикам подобрать те модели, которые устраивают их по всем параметрам. Перед монтажом рамных конструкций требуется подготовка площадки. Последнюю необходимо утрамбовать и очистить от мусора. На следующем этапе производится установка металлических опор для фиксации рам первого яруса. Затем крепятся горизонтальные и вертикальные элементы в шахматном порядке. На финальной стадии ставятся ригели, на которые аккуратно укладываются настилы.

Общая длина конструкции и количество ярусов определяются по предварительно составленной схеме. Необходимо учесть все детали при выборе рамных лесов и их сборке, чтобы получить положительный, долговечный результат. Эти конструкции позволяют оптимизировать и ускорить фасадные отделочные и ремонтные работы.

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