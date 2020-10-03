Правильные саморезы - очень важная составляющая строительства

Появление на строительном рынке саморезов очень обрадовало, в первую очередь, работников данной сферы, потому что этот факт значительно облегчил работу строителей, особенно по части ремонтов внутренних помещений и фасадов зданий. Приобрести качественные саморезы можно на https://tr78.ru/catalog/samorezy/.

Сейчас трудно представить себе монтаж каркаса под гипсокартон, пластик или под вентилируемый фасад без этих, казалось бы, простых, но так необходимых элементов.

Саморезы стали, поистине, незаменимым средством крепления легких металлоконструкций. Различают два вида саморезов: один с наконечником типа сверла и второй – с концом в виде заостренного винта. Соответственно их применение: при отсутствии приготовленных отверстий используется саморез со сверлом, при наличии приготовленных отверстий – саморез с заостренным концом.

Так или иначе, саморезы обеспечивают хорошее крепление. Кроме того, саморез со сверлом не портит структуру металла и следовательно исключает появление коррозии.

Производство «чудо» саморезов

Саморезы используются в самых разных условиях, в том числе с интенсивной влажностью, поэтому в их производстве используют высокоуглеродистую сталь, которую впоследствии дополнительно обрабатывают путем цинкования или фосфатирования. По форме, шляпки саморезов бывают трех видов: шестигранные, полусферические и с пресс-шайбой. Длина «чудо» саморезов колеблется от 1, 1 см до 30 см, а диаметр: 0, 35см – 0, 48 см, что расширяет область их использования.

Саморезы имеют острую, мелкую, и, в некоторых случаях, двойную резьбу, что позволяет нарезать внутреннюю резьбу в определенном материале, в которую саморез и вкручивается. Спектр применения.

Одним из требований, предъявляемых к, является их прочность, которая должна превышать прочность скрепляемых материалов, потому что необходимо, чтобы саморез смог просверлить поверхность стального листа и создать лучшую прочность крепления. Поэтому перед применением желательно узнать марку стали, из которой, собственно и изготовлен крепежный элемент.

Саморезы приобрели широкое использование в разных отраслях: столярная, строительная, машиностроительная отрасль и стали совершенно незаменимыми при монтажных работах.

Выгодное приобретение саморезов

Саморезы завоевали свою заслуженную популярность на строительном рынке, как надежный и универсальный крепежный элемент для монтажа профлиста и фасадных плит на металлический каркас, несмотря на то, что появились в продаже сравнительно недавно.