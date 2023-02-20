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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Штукатурные уголки для отделочных работ

Штукатурные уголки для отделочных работ

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
plintus-hall.ru
Это один из самых простых способов избежать погрешностей при отделочных работах.

Это один из самых простых способов избежать погрешностей при отделочных работах. Используя штукатурный уголок, можно легко и быстро создать идеально ровный стык. Для этого используется специальный шаблон. Он представляет собой металлический уголок с рифленой поверхностью. Вы можете купить штукатурный уголок с доставкой на дом.

На что обратить внимание

В ассортименте доступны металлические или пластиковые профили, используемые в строительстве для защиты углов стен от механических повреждений и для создания ровных и прямых углов в отделке стен штукатуркой или гипсокартоном. Штукатурные уголки могут быть изготовлены из различных материалов, таких как:

  • оцинкованная сталь,
  • нержавеющая сталь,
  • алюминий,
  • пластик.

Они бывают разных размеров и форм, в зависимости от конкретной задачи и условий применения. Установка штукатурных уголков происходит обычно на этапе отделки стен. Перед установкой уголки приваривают или прикрепляют к стене с помощью шурупов или гвоздей. Затем штукатурка или гипсокартон наносятся вокруг уголков и выравниваются так, чтобы получить ровный и прямой угол.

Использование штукатурных уголков помогает увеличить прочность и долговечность углов стен, защитить их от повреждений и создать эстетически привлекательный и ровный вид отделки стен.

Сфера применения

Профили крепятся с помощью дюбель-гвоздей к поверхности стен. Такая фиксация выполняется так, что штукатурка плотно прилегает к уголку и не отстает от него. При помощи штукатурного уголка можно создать идеально ровные стыки между разными видами отделочных материалов. Например, это может быть стык штукатурки и гипсокартона или плитки и обоев. Такие уголки могут использоваться в помещениях с различными по высоте потолками. Кроме того, они подходят для отделки углов с разным радиусом.

Это специальные пластиковые изделия, которые используются для стыковки и примыкания стен друг к другу. Штукатурные уголки бывают двух видов: с покрытием и без покрытия. С покрытием штукатурный уголок представляет собой пластиковую панель, которая имеет на обоих концах фигурные отверстия, предназначенные для установки на стену. После установки штукатурного уголка его следует зафиксировать, то есть прижать к стене, а затем закрепить с помощью дюбелей. Ассортимент данных материалов представлен в невероятном разнообразии. Вы можете заказать все что вам нужно по доступным ценам в интернет-магазине. 

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