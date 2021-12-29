Строительные и отделочные материалы: широкий ассортимент товаров для любых работ

Строительные материалы – большой класс востребованных товаров. Его используют для строительства, ремонта, отделки, модернизации, реконструкции разных объектов. В категории представлены строительные и отделочные материалы, которые потребуются для оформления внутренних помещений зданий и их фасадов. Современная продукция создана из безопасного сырья, потому обеспечивает высокую стойкость к негативным факторам и влиянию окружающей среды. Можно подобрать товары, которые не впитывают влагу, не разрушаются от воздействия ультрафиолета, химических веществ, но служат длительное время и создают привлекательный внешний вид.

Разновидности отделочных и строительных материалов

Продукцию, которую используют для возведения и отделки стен, потолка, пола, перекрытий, классифицируют в зависимости от места ее использования. В продажу поступают материалы, предназначенные для внутренних или фасадных работ. Это не взаимозаменяемая продукция, ее подбирают по конкретным требованиям и характеристикам.

Фасадные материалы

Для возведения стен используют кирпичи или строительные блоки. Когда объект уже возведен, необходимо его красиво оформить. Наиболее востребованной остается такая продукция:

Выравнивающие и декоративные штукатурки. Представлены в виде сухих смесей, которые перед использованием необходимо предварительно смешать с водой. В качестве связующего элемента используют разные полимеры и цемент. Штукатурку используют для чернового выравнивания стен или чистовой отделки.

Облицовочный кирпич и фасадная плитка. Укладывать такой материал очень просто. Все элементы правильной геометрии, потому на фиксацию уходит минимум времени. Чтобы уложить каждое изделие, дополнительно приобретают специальные клеящие составы. Наносят их шпателем-гребенкой. Нередко облицовочный кирпич и фасадную плитку используют еще и для оформления отмостков и ступеней.

Для оформления фасадов используют и другие современные стройматериалы. К таким относят герметики и краски. Для защиты стен и фундамента дома потребуются элементы водостока.

Внимание на комплексные решения!

К таким относят навесные фасадные системы, которые позволяют защитить стены здания от осадков, ветра, перепада температуры и красиво оформить любое здание. Для их производства используют нержавеющую или оцинкованную сталь, которая прослужит не менее 50 лет. Системы состоят из нескольких элементов, в числе которых полки и стойки угловые, рядные и стартовые полки под клинкер, направляющие и кронштейны, пр.