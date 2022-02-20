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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Что такое машинная штукатурка стен

Что такое машинная штукатурка стен

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Особенности и рекомендации к механизированной штукатурки стен и потолка. Преимущества и порядок проведения.

Многие технологические операции в строительном деле теперь механизированы. Одна из них - оштукатуривание поверхностей. Машинная штукатурка – это нанесение смеси с помощью техники. Он позволяет в 4 – 5 раз сокращать время рабочего процесса и добиваться высокого качества.

Порядок работы при механизированной штукатурке стен

Сначала поверхности зачищаются от старых покрытий и грунтуются. Затем на них устанавливаются профиль-маячки. Это делается для регулировки толщины будущего штукатурного слоя. Внизу он должен быть 8 мм или больше. Одновременно готовится к работе штукатурная станция: в нее засыпают пакетированную смесь и заливают воду. Затем идет собственно процесс оштукатуривания: раствор наносится на стену и равномерно по ней распределяется. Спустя 2 часа или больше с поверхности удаляются маячки. Еще через 2 часа стену брызгают водой и заглаживают. Это повторяют, пока поверхность не станет ровной, гладкой и глянцевой.

Есть разные варианты окончания работы: в зависимости от того, какая отделка планируется.

  • Под укладку плитки выполняется только черновая штукатурка, без заглаживания.
  • Под шпатлевку и последующую оклейку обоями стену обрабатывают сначала губчатой теркой, затем – шпателем.
  • Под обои или покраску зачистку теркой и шпателем повторяют несколько раз, чтобы добиться идеальной ровности.

механизированная штукатурка в СПб

Как устроены штукатурные станции

Есть два типа машин для нанесения раствора на стены:

  • Пневматический. В «пистолет» оператора штукатурный раствор подается под давлением (до 3 атм). Для этого используется компрессор снаружи и нагнетатель внутри станции.
  • Механический. Вместо компрессора используется механический шнек. Он «забирает» смесь из смесителя, подает ее в шланг и в «пистолет», который иначе называется «форсунка». Механические станции работают от бензинового или электрического привода.

Плюсы машинных штукатурных работ

  • Качество полученного слоя гораздо лучше: под давлением в агрегате раствор смешивается до микрочастиц. Его плотность в 4 раза выше, чем при ручной работе.
  • Скорость работ выше от 4 до 7 раз. Максимально быстро получается, если на объекте работает бригада из нескольких человек, и можно выполнять операции параллельно.
  • Экономия на материалах: штукатурные смеси для машин дешевле, чем ручные.
  • Устранение тяжелого физического труда.

Подводные камни

Механическую штукатурку можно использовать не всегда. В станции нельзя заливать обычный цементно-песчаный раствор, он грубый и тяжелый. А также:

  • Можно использовать оборудование только в местах, где есть трехфазный ток.
  • Штукатурные станции шумные. Нельзя использовать их, скажем, ночью.
  • В помещении должно быть место для мойки и подготовки машины.
  • «Механические» смеси содержат гипс. Их нельзя использовать в ванной, под плитку, на улице. Гипсовые смеси должны долго сохнуть – около 7дней.

С учетом этих ограничений, в прочих случаях машинная штукатурка всегда предпочтительнее, чем ручная.

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