Постельное белье – это текстиль, который соприкасается с кожей на протяжении многих часов каждый день. Правильный выбор материала обеспечивает комфортную температуру, мягкость, воздухопроницаемость и гигроскопичность. Например, натуральные волокна, такие как хлопок или лен, создают оптимальные условия для сна, улучшая терморегуляцию и препятствуя накоплению статического электричества.

Популярные виды тканей для постельного белья

На современном рынке представлено много вариантов материалов. Среди них натуральные, смешанные и синтетические.

Хлопок для постельного белья – лидер среди натуральных материалов. Варианты ткани, изготовленные из хлопка, различаются по плотности, виду плетения и свойствам. Хлопок обеспечивает мягкость, воздухопроницаемость и долговечность.

Лен – самая долговечная и "умная" ткань. Он обладает антисептическими свойствами, регулирует теплообмен, но требует особого ухода.

Шелк – премиальный выбор. Шелковое белье роскошно выглядит, дарит прохладу летом и сохраняет тепло зимой. Но это дорогой и капризный в уходе материал.

Смешанные ткани (например, поликоттон) – сочетание хлопка с синтетикой. Они долговечны, дешевле натуральных, но могут уступать в комфорте.

На что обратить внимание при выборе:

Лучше всего выбирать комплекты из 100% натуральных волокон.

Чем выше плотность, тем долговечнее материал. Например, у сатина она составляет до 170 г/м². Этого вполне достаточно для долговременного использования.

Мягкая ткань для постельного белья будет приятной для кожи.

Для чувствительной кожи и детей подойдут ткани для постели из хлопка и льна.

Сатин

Материал, который сразу выделяется своей элегантностью и мягкостью. Благодаря особому плетению нитей он обладает шелковистым блеском, который придаёт постельному белью роскошный вид. Ткань отличается способностью пропускать воздух, что обеспечивает комфортный сон даже в жаркую погоду. Сатин не теряет форму и насыщенность цвета, выдерживая десятки стирок. И даже после этого он остаётся гладким и приятным на ощупь.

Поплин

Плотная ткань с характерной матовой текстурой. Она создаётся путём переплетения толстых и тонких нитей, что делает её износостойкой и долговечной. Бельё из поплина простое в уходе: оно не требует особых условий стирки и почти не мнётся, что экономит время. Ещё одно преимущество – доступная цена, которая и делает поплин популярным выбором.

Бязь

Практичный и бюджетный материал. Благодаря плотному плетению ткань хорошо сохраняет форму и выдерживает многократные стирки, что делает её популярным выбором среди семей. Со временем бязь может терять свою мягкость и становиться немного жёсткой на ощупь. Несмотря на это, она остаётся отличным вариантом для тех, кто ищет недорогой, но качественный материал.

Лен

Льняная ткань известна своей долговечностью и прочностью. Летом этот материал дарит прохладу, а зимой помогает сохранить тепло. Лён обладает гипоаллергенными свойствами и прекрасно пропускает воздух, что делает его идеальным выбором для людей с чувствительной кожей. Единственный нюанс – новый лён может быть немного жёстким, но с каждой стиркой он становится мягче и приятнее на ощупь.

Фланель

Ткань, которую выбирают для холодного времени года. Её мягкая поверхность и способность сохранять тепло делают её идеальным решением для зимы. Фланель требует деликатного ухода: при частой стирке на поверхности могут появляться катышки. Если соблюдать рекомендации по уходу, материал сохранит свои свойства и подарит ощущение уюта в самые морозные ночи.

Как проверить качество ткани для постельного белья

Чтобы убедиться в качестве материала, можно воспользоваться несколькими проверенными методами оценки.

Тактильное ощущение: первый и самый надёжный показатель

Проверка ткани начинается с её ощупывания. Качественный материал приятно лежит в руках: он должен быть гладким, мягким или плотным – в зависимости от типа ткани. На поверхности не должно быть ощущаемых шероховатостей, которые могут указывать на низкосортное сырьё или плохую обработку. Кроме того, качественная ткань не должна издавать неприятного химического запаха. Если запах ощущается, это может быть признаком обработки материалами, которые не соответствуют стандартам безопасности или указывают на низкую стойкость краски.

Проверка плотности ткани через просвет

Чтобы оценить плотность, достаточно поднять ткань на свет и посмотреть, сколько света она пропускает. Чем меньше света проходит сквозь материал, тем он плотнее. Для изделий, которые будут использоваться активно или подвергаться частой стирке, лучше выбирать более плотные ткани. Например, ткани для постельного белья должны быть достаточно плотными, чтобы выдерживать множество стирок и сохранять форму.

Усадка: учёт особенностей натуральных материалов

Натуральные ткани, такие как хлопок, лён или шерсть, имеют свойство давать небольшую усадку при стирке. Это важно учитывать при выборе материала или готового изделия. Рекомендуется заранее проверить состав ткани: если в составе полностью натуральные волокна, стоит предусмотреть небольшой запас по размеру. Например, для постельного белья или одежды лучше брать ткань с дополнительными сантиметрами. В случае с искусственными или смешанными материалами усадка практически отсутствует, что облегчает расчёт.

Еще несколько советов:

Качественный материал имеет ровные, хорошо обработанные края, которые не осыпаются при минимальном воздействии.

Немного потяните ткань руками. Хороший материал вернётся в исходное состояние без деформации.

Проведите по ткани белым кусочком влажной ткани или салфеткой. Если на салфетке остаётся краска, это указывает на низкое качество окрашивания.

Где купить ткани для постельного белья

Лучше всего обратиться в специализированные магазины. Такие точки продаж предоставляют широкий выбор материалов, начиная от бюджетных вариантов и заканчивая премиальными коллекциями. В специализированных магазинах обычно можно найти ткани, проверенные на соответствие стандартам, с гарантией на их качество и долговечность.

Те, кто ценит свое время, обычно выбирают интернет-магазины. Онлайн-платформы предлагают разнообразный ассортимент тканей, детальные описания и удобные фильтры для выбора по типу, цвету или плотности материала. Но перед покупкой важно изучить репутацию продавца и отзывы покупателей, чтобы избежать рисков.

Особое внимание заслуживают магазины премиального уровня, такие как интернет магазин тканей Тиссура. Эта сеть салонов ткани и фурнитуры Premium Luxe & Haute Couture предлагает продукцию мирового уровня, включая материалы от знаменитых производителей, таких как Loro Piana, Zegna, Dormeuil, Liberty, Solstiss и многих других.