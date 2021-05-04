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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кровати, диваны, мебель » Выбираем ткань для пошива постельного белья

Выбираем ткань для пошива постельного белья

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
imageup.ru
Какие ткани купить для пошива постельного белья. Называем 4 лучших варианта.

Качественное постельное белье — залог комфорта и глубокого, полноценного сна. Потому так важно, чтобы набор был выполнен из добротного материала. Он должен быть прочным, плотным, износостойким и приятным на ощупь. Какие же ткани подходят для пошива постельного белья?

ткани

Прочный и мягкий перкаль

Отличным решением выступает перкаль. Для производства таких полотен принято использовать египетский хлопок длинноволокнистого типа. Потому натуральная материя очень плотная, нежная, приятная, гладкая на ощупь. Не менее привлекательно и то, что комплекты из перкаля в использовании проявляют:

  • долговечность;
  • прочность;
  • устойчивость к стиркам.

Такие наборы, сшитые самостоятельно, служат долго, сохраняя приличный внешний вид.

Роскошный жаккард

Еще одно отличное решение — жаккард. Это одна из многочисленных разновидностей сатиновых тканей. Привлекательность жаккарда для пошива постельного белья заключается в оригинальном дизайне полотна. Благодаря ему такие комплекты смотрятся дорого, стильно, изысканно.

Еще одна особенность такого материала — способность эффективно пропускать воздух и влагу. Потому такая ткань является максимально комфортной и практичной. Спать под такими комплектами не жарко. Ткань не сминается, не скручивается во время сна. Жаккард не электризуется. Потому из него можно сшить постельное белье для ребенка.

Но важно учитывать, что такая ткань стоит не слишком дешево, а после стирки достаточно сильно мнется.

Долговечный поплин

Еще одно отличное решение — поплин. Это тоже натуральный материал, который состоит из хлопка на 100%. Именно этот факт роднит сатин с ситцем и бязью, которые часто применяются для пошива постельного белья. Но поплин еще и выгодно отличается от этих бюджетных и не самых прочных вариантов. Все дело заключается в толщине хлопковых волокон.

Благодаря такой особенности поплин отличается:

  • продолжительным (не менее 7 лет) сроком службы;
  • высокой плотностью;
  • износостойкостью.

После сна простыни и наволочки из такого материала не мнутся. На ощупь они достаточно гладкие и очень приятные. На них комфортно засыпать, а сам сон получается глубоким, качественным.

Практичный ранфорс

Какие еще материалы можно использовать для пошива постельного белья? Для решения такой задачи отлично подходит ранфорс, который выступает подвидом бязевой ткани. Ранфорс выполняется из натурального хлопка, но в его структуре присутствуют и синтетические волокна. Потому такие полотна не только очень плотные, но еще невероятно мягкие. Они приятны к телу и весьма долговечны, а стоимость ранфорса совсем не высока.

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