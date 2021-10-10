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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кровати, диваны, мебель » Как выбрать качественное постельное белье из современных материалов?

Как выбрать качественное постельное белье из современных материалов?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Что важно учесть, когда мы собираемся в магазин за обновкой для нашей уютной кровати?

Сон важный аспект нашей жизни. На сон человек тратит в среднем 8 часов в день. И от того насколько хорошо человек отдохнул ночью, будет зависеть не только его настроение, но и что более важно, здоровье. Поэтому важно сделать все, чтобы ночной отдых был полноценным и комфортным. Немаловажную роль в этом играет выбор комплекта постельного белья. Что важно учесть, когда мы собираемся в магазин за обновкой для нашей уютной кровати? Кстати, набор белья тенсель Эвелина можно приобрести по очень выгодной цене в интернет-магазине постельного белья из Иваново "АртПостель". Огромный аасортимент белья с эксклюзивными рисунками.

Обращаем внимание на материал изделия для спальни.
Мы живем в мире синтетики. Синтетические ткани дешевле и практичнее в обслуживании, чем натуральные. Полиэстер легче стирается и легко гладится. Однако опасность в том, что он не пропускает воздух и тело не дышит. Результатом будет повышенная потливость и беспокойный сон. Именно поэтому важно выбирать постельное бельё из натуральных тканей. Самыми распространёнными являются хлопковые ткани. Что это за ткани и чем они отличаются?

Бязь — очень популярный материал для пошива постельных комплектов. Её плюсы— это невысокая цена и экологичность. Выбирая бязевое постельное бельё будьте уверены, что ваше тело будет дышать. Её минусы - во время стирки может линять.

Ранфорс — ткань похожая на бязь, однако более плотная и более мягкая. Хорошо сохраняет форму и рисунок после стирки.

Сатин отдаленно напоминает шёлк — гладкий и приятный к телу. Сатин долговечен и сохраняет своё качество до 300 стирок.

Перкаль напоминает сатин. Преимущества: плотность ткани, гладкая поверхность, легко разглаживается.

Жаккард — более дорогостоящая ткань. Она имеет стойкий цвет, прочность, долговечность. Хорошо впитывает влагу.

Тенсель — новый вид ткани из экоматериалов. Создана из волокон эвкалипта. Хорошо подойдёт тем, у кого чувствительная кожа, так как она гипоаллергенна. Практичная ткань, напоминающая мягкий хлопок.

Фланель — ткань, в составе которой содержится хлопок и шерсть. Теплосберегающий материал с небольшим ворсом. Хорошо стирается, практически не нужно гладить. Отлично подходит для малышей.

Как видим, современный рынок предлагает множество вариантов на выбор. Делайте покупки осознанно, не гонитесь за ценой, помните о качестве и ваш сон всегда будет крепким!

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