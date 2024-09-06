RSL-скульптурирование: кому и зачем нужна процедура

О стройной фигуре мечтают многие. Сейчас добиться желаемых очертаний тела можно без спорта, пластических операций и изнуряющих диет. Помогает в этом RSL-скульптурирование ― относительно новый аппаратный метод. Он не только избавляет от лишних жировых отложений, но и убирает отечность, целлюлит, улучшает отток лимфы. Причем на этом преимущества не заканчиваются. Далее поговорим о методе подробно.

Суть процедуры

В переводе с английского RSL, или Rotation Spheres Light, означает “вращающиеся сферы” и “свет”. То есть, по сути, во время процедуры выполняются одновременно массаж и LED-терапия. Аппарат оснащен 72 сферами, которые воздействуют на кожный покров путем виброкомпрессии, а также 4 лампами, излучающими красный свет.

Сферы вращаются в разные стороны. Скорость вращения варьируется в пределах 100-450 оборотов в минуту. Сферы приподнимают кожу и немного сжимают ее, поэтому прорабатываются все слои кожного покрова, а также подкожно-жировая клетчатка и даже мышцы. Такой метод воздействия улучшает обменные процессы в тканях и позволяет достичь эффекта, который возникает во время ручного массажа.

Несмотря на достаточно интенсивную проработку тела, человек не чувствует дискомфорта ― массаж вызывает только приятные ощущения.

LED-лампы излучают красный свет, который проникает на 4-5 мм под кожу. За счет него улучшается кровообращение, активизируется метаболизм, начинает вырабатываться собственный коллаген и эластин. В результате кожа становится упругой и гладкой.

Как проходит сеанс

В ходе сеанса косметолог водит по телу пациента манипулой ― в нее и встроены силиконовые сферы с лампами. Он начинает проработку снизу вверх ― от голеней через бедра и ягодицы до шейно-воротниковой зоны. В самом конце врач массирует ладони и стопы, где находятся рефлекторные точки. Воздействие на них улучшает работу внутренних систем и органов.

Сеанс занимает около часа. Чтобы добиться видимых результатов, понадобится пройти курс из 5-10 процедур. В неделю можно посещать массаж 1-2 раза. В целом, продолжительность курса зависит от особенностей клиента, а также характера проблемы, с которой он обратился.

Таким образом, RSL-скульптурирование ― это эффективный аппаратный метод, который помогает обрести стройность, улучшить отток лимфы и кровообращение, выровнять рельеф и тон кожи, устранить целлюлит и отечность. Также метод используют для восстановления спортсменов после соревнований.