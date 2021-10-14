Рейтинг двигателей для мотоблока

Выбирая двигатель для мотоблока, важно обратить внимание на рейтинг существующих моделей. Предлагается рассмотреть отдельные из них, наиболее практичные и качественные, доступные в эксплуатации.



Grnwelt GW186FВE



Дизельный агрегат, который является мощным и практичным четырехконтактным двигателем. Обеспечивает мощность в пределах 9 лошадиных сил, воздушное охлаждение, электростат. В конструкции не предусмотрен понижающий редуктор, весит в пределах 50 килограмм. К преимуществам относится высокий КПД, а также минимальное количество виброшумов.



Forte F188FЕ



Дизель, который может использоваться для мотокультиватора, мотоблока. Относится к китайским моделям, мощный, практичный, сравнительно недорогой. Имеет электрический старт, а также скорость вращения в пределах 3600 оборотов в минуту. Отличается высокой мощностью, порядка 11 лошадиных сил, вес агрегата составляет 52 килограмма. Среди преимуществ можно выделить воздушное охлаждение, простое обслуживание.



Дизельный аппарат Forte F188FЕ - применяются как двигатели на мотоблок и мотокультиватор, который всегда можно быстро и недорого купить, является китайским мощным дизельным двигателем с электрическим типом старта и скоростью вращения в 3600 оборотов в минуту. Имеет 11 л.с мощность двигателя, вес в 52 килограмма и 456 см3 двигательным объемом. Обладает воздушным охлаждением и комплектуется инструкцией и гарантийным талоном.



Кентавр ДД190В



Российский дизельный агрегат, актуальный для включения в конструкцию мотоблока, садовой техники. Мощность составляет 10 лошадиных сил, при достаточно высоком крутящем моменте, в пределах 2600 оборотов в минуту. Отличается надежностью, экономичностью, сравнительно низким показателем шума, вибрации. Так же выделяется неприхотливостью в обслуживании, низкий уровень потребления топлива, показатель выбросов в атмосферу.



Weima WM186FBЕ



Считается данный дизельный двигатель мощным, практичным агрегатом для садовой техники. Имеет мощность в пределах 8,85 лошадиных сил, потребляет в процессе эксплуатации 6,5 кВч. Отличительной особенностью является горизонтальный шлиц, как вал. Вращение осуществляется против часовой стрелки, при частоте 3600 оборотов в минуту. Вес сравнительно небольшой, всего 48 килограмм.



Loncin G420FD



Агрегат работает на бензине, используется как надежный агрегат для оснащения садовой техники. Мощность составляет порядка 15 лошадиных сил, вплоть до 18 лошадиных сил. Станет идеальным решением для обеспечения работы генератора, газонокосилки, минитрактора, а также культиватора и мотоблока. Отличается опцией ручного, электрического запуска, работает на 3600 оборотах в минуту.

Выбрав среди предложенных вариантов наиболее достойный, можно рассчитывать получить вполне достойный агрегат для своей садовой техники.