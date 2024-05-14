Консольные стеллажи: эффективное решение для хранения длинномерных и нестандартных грузов на складе или торговой площадке

Современная логистика невозможна без специализированных систем складирования различных грузов. Одна из них – консольные стеллажи, зарекомендовавшие себя в качестве идеального выбора при работе с длинномерными и нестандартными изделиями. Откройте для себя преимущества, особенности конструкции и главные критерии выбора этого универсального складского оборудования.

Назначение и сфера применения

Консольный стеллаж представляет собой секционную металлическую конструкцию с выступающими горизонтальными балками. Балки, так называемые консоли, обеспечивают удобное размещение длинномерных грузов вроде металлических труб, досок, пластиковых панелей или рулонов кабеля. Подобные стеллажи оптимальны для установки на стройбазах, в торговых центрах и магазинах строительных материалов, а также для временного хранения грузов на выставках и логистических терминалах.

Разновидности и конструктивные особенности

По конструкции консольные стеллажи классифицируются на одно- и двусторонние. В первом случае консоли крепятся к вертикальным стойкам с одной стороны для напольного размещения грузов. Двусторонние системы подходят для повышенных нагрузок и эффективного использования пространства за счет размещения грузов с обеих сторон. В базовую комплектацию также входят распорки и связи для обеспечения надежности конструкции.

Преимущества и дополнительные опции

К ключевым достоинствам консольных стеллажей относятся:

простота монтажа и демонтажа без привлечения специалистов;

высокая плотность размещения благодаря свободному доступу к грузам;

возможность настенной установки для экономии площадей;

лаконичный и эргономичный дизайн с выдвижными полками.

При необходимости стеллажи комплектуются защитными бортами, колесами для мобильности, лотками для мелких товаров, а также дополнительными консолями с увеличенной нагрузкой.

Проектирование и изготовление систем хранения производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55525-2017. Консольные стеллажи представляют прочную сварную металлическую конструкцию, оптимальную для интенсивной эксплуатации в условиях склада или торгового зала.

Заключение

Консольные стеллажи давно зарекомендовали себя как надежное и универсальное решение для хранения длинномерных и нестандартных грузов. При грамотной организации их использование позволит максимально эффективно задействовать имеющиеся площади, обеспечив простой доступ к изделиям и гарантируя удобство загрузки и выгрузки. Не упустите возможность повысить логистическую эффективность вашего склада или торгового объекта с помощью этой инновационной системы хранения.