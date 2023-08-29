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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Спецтехника » RUSKLAD: складское оборудование для эффективной логистики

RUSKLAD: складское оборудование для эффективной логистики

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
imageup.ru
Производство складского оборудования в России - выбираем надежную компанию RUSKLAD

Эффективная работа склада невозможна без качественного оснащения. Подбор оборудования для транспортировки и хранения грузов - ответственный процесс, влияющий на производительность и безопасность.

Компания RUSKLAD производит в России широкий ассортимент складской техники высокого качества. Это оптимальное решение для оснащения склада отечественным оборудованием, не уступающим импортным аналогам.

В статье представлен обзор продукции RUSKLAD: грузовые тележки, стеллажи, контейнеры и другое оборудование. Рассмотрены производственные мощности, логистика, преимущества продукции компании.

RUSKLAD - надежный отечественный производитель, гарантирующий высокое качество складской техники по разумной цене. Узнайте, почему стоит выбрать это оборудование для оснащения вашего склада.

История и сегодняшний день компании

RUSKLAD работает на рынке с 2017 года. За это время налажен выпуск более 350 наименований складской техники. Современное оборудование, квалифицированные кадры, постоянное совершенствование производства - залог успеха компании. Компания ежегодно расширяет ассортимент и наращивает объемы производства в соответствии с потребностями клиентов.

Основная продукция

В ассортименте RUSKLAD представлено:

  • Тележки грузовые - двух- и четырехколесные грузоподъемностью от 100 кг до 5 тонн. Модели с поворотными колесами, тормозами, съемными бортами.
  • Стеллажи и контейнеры - сборно-разборные, универсальные и специализированные для хранения разных грузов.
  • Металлические поддоны, паллеты, ограждения, перила, лестницы.
  • Оборудование из нержавеющей стали и с антикоррозийным покрытием.

Вся продукция на сайте https://rusklad.ru/company/skladskoye_oborudovaniye/ сертифицирована и соответствует ГОСТ.

Производство и логистика

Производственные цеха RUSKLAD расположены в городе Домодедово Московской области. Площадь - 4000 м2. Техническое оснащение позволяет выпускать до 3000 единиц продукции в месяц.

Продукция поставляется по всей России, а также экспортируется в страны СНГ и Европы. Развитая дилерская сеть из 300 партнеров обеспечивает доставку заказов в сжатые сроки.

Преимущества продукции RUSKLAD

Оборудование RUSKLAD отличается высоким качеством и надежностью. Используемый металл соответствует ГОСТ и техническим требованиям к складской технике.

Компания изготавливает продукцию любой сложности по индивидуальному заказу. Клиент может получить нестандартное решение, оптимально соответствующее его потребностям.

RUSKLAD предоставляет 2 года гарантии на свою продукцию. Цены ниже, чем у западных конкурентов при сопоставимом качестве.

Выбирая RUSKLAD, клиент получает надежного партнера для оснащения склада техникой высокого качества по разумной цене.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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