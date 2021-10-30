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Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Грузоподъемные цепи и стропы

Грузоподъемные цепи и стропы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
p-m-l.ru
Для подъема грузов, для перемещения их на небольшие расстояния

Для подъема грузов, для перемещения их на небольшие расстояния. Как правило, это могут быть грузы, находящиеся в различных труднодоступных местах, когда нет возможности и времени использовать кран-балки, тали или другие способы подъема. Поэтому именно к такому виду подъемных механизмов относится цепной строп. Он имеет прочную металлическую цепь в составе, которая надежно удерживает груз. На сайте https://p-m-l.ru/ представлен обширный спектр грузоподъемных канатов и цепей.

В чем преимущество металлических стропов?

На первый взгляд может показаться, что такой тип стропов предназначен исключительно для поднятия грузов. Однако на самом деле сфера применения таких стропов значительно шире. Их можно применять и при перемещении грузов по рельсам без какой-либо подготовки и в процессе строительства. Также стропы этого типа могут применяться и для выполнения монтажных работ, например, установки опор ЛЭП и столбов освещения и самое главное, их можно использовать и при подъеме людей Вес груза, который может удерживать один строп, зависит от его грузоподъемности.

Грузоподъемные устройства необходимы для подъема, перемещения, выгрузки различных грузов на строительной площадке, складе, промышленном предприятии. В зависимости от того, как происходит подъем груза, различают следующие виды грузоподъемных цепей:

  • цепные тали;
  • цепные стропы, которые могут быть однослойными и многослойными;
  • канатные стропы.

На строительном объекте стропы из цепи чаще всего используются во время установки и демонтажа лесов, при работах в стесненных условиях, в труднодоступных местах, например, под кровлей, в туннелях, колодцах. Также стропы могут применяться на складах, производствах, при перемещении грузов внутри помещения — в качестве грузозахватных приспособлений. Канаты изготавливаются из стальной проволоки, покрытой цинком, имеют большое число проволок и небольшую длину.

Как выбрать цепной строп?

Для того, чтобы цепной строп мог работать с грузом, необходимо учитывать несколько факторов:

  • прочность цепи;
  • форму звена;
  • способ закрепления цепи на крюке;
  • размеры стропа во всех местах;
  • устойчивость к коррозии.

Все эти параметры указываются в паспорте изделия. Выбор типа стропа зависит от веса груза и расстояния между точкой крепления к поверхности и грузом. Также немаловажно, чтобы строп был удобен в работе. При выборе данного изделия необходимо учитывать условия окружающей среды и особенности материала поверхности, с которой будет соприкасаться груз.

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