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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Шкафы-стеллажи в интерьере квартиры

Шкафы-стеллажи в интерьере квартиры

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
divan.ru
Стеллажи — это открытые или закрытые конструкции, предназначенные для упорядоченного хранения небольших предметов.

Стеллажи — это открытые или закрытые конструкции, предназначенные для упорядоченного хранения небольших предметов. Они могут быть разной высоты, ширины и глубины. Обычно стеллажи имеют 4 полки, но можно встретить и модели с шестью или восемью полками. Стеллажи бывают сплошными и решетчатыми. Решетчатые стеллажи можно сделать на заказ. Это могут быть открытые (в виде открытых полок) или закрытые стеллажи (с дверцами из стекла). Стеклянные дверцы обычно используются в закрытых стеллажах.

Оригинальное решение в интерьере

Стеллажи могут располагаться в любом помещении офиса, в зависимости от его планировки и площади. Они могут находиться непосредственно в кабинете руководителя, в приемной, переговорных комнатах, залах заседаний, в коридорах, в зонах отдыха.

Это конструкция из нескольких полок, на которых можно разместить документы, предметы, книги и другие предметы. Стеллажи бывают открытые и закрытые. Закрытый стеллаж – это конструкция, имеющая несколько полок и закрывающуюся одной или несколькими дверцами. Открытые стеллажи, или витрины, имеют более простую конструкцию и используются, как правило, для демонстрации товара. Витрина представляет собой открытую полку, которая имеет одну или несколько дверей.

Условия эксплуатации 

На стеллажах удобно хранить документы и канцелярские принадлежности. Стеллажи бывают разных размеров, форм и предназначений. Для хранения документов и папок можно использовать стеллаж открытого типа. Он не имеет дверей, что позволяет видеть все содержимое. Причины популярности стеллажей:

  • они компактны и вместительны;
  • их можно легко передвигать;
  • в них можно хранить большое количество вещей;
  • они экономят пространство в комнате;
  • можно комбинировать разные стеллажи друг с другом;
  • при необходимости можно создавать стеллажи с разными уровнями, что очень удобно для хранения документов, бумаг, папок;
  • стеллажи просты в использовании.

Закрытые модели отличаются более строгим дизайном, они могут устанавливаться в кабинет или в другое помещение. Такие модели имеют два варианта: закрытые и с открытой частью, что позволяет устанавливать их в любом месте. Полузакрытые модели могут иметь открытую часть, но при этом закрываются дверцами, которые могут быть изготовлены из стекла. У них нет полок, но есть выдвижные ящики. Также можно встретить модели с раздвижными дверцами из стекла или с дверцами-жалюзи.

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