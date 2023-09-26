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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » Как ухаживать за спортивной одеждой

Как ухаживать за спортивной одеждой

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
nordski.ru
Долговечная износостойкая спортивная одежда – мечта любого спортсмена-профессионала и любителя.

Долговечная износостойкая спортивная одежда – мечта любого спортсмена-профессионала и любителя. Для того чтобы купленное изделие послужило дольше, нужно правильно за ним ухаживать. Выбрать модную одежду высокого качества вы можете на сайте https://nordski.ru/.

Сохраните ярлык на новой одежде. Внимательно изучите изображенные на нем значки:

  • при какой температуре изделие можно стирать;
  • какие моющие средства разрешается использовать;
  • допустимо ли сушить в машинке;
  • можно ли гладить горячим утюгом.

Выполняйте инструкции, чтобы не пришлось жалеть об испорченной вещи.

Общие правила по уходу за спортивной одеждой

  1. Соблюдайте общие правила по уходу за спортивной одеждой. После тренировки не кладите влажную форму в полиэтиленовый пакет, иначе неприятный запах останется надолго. Аккуратно сверните вещи и поместите их в мешок из ткани, а затем уберите в сумку.

  2. Плавки и купальники прополощите под душем или краном сразу после выхода из бассейна. Когда придете домой, постирайте их вручную с хозяйственным мылом. Бюстгальтер не выкручивайте бюстгальтер слишком сильно, чтобы сохранить его целостность. Шапочку для плавания тоже обязательно прополосните и высушите.

  3. Спортивный топ обычно стирают в машинке, но предварительно вынимают из него внутренние чашки. Тогда форма его не изменится, и он дольше вам прослужит.

  4. Когда придете домой после тренировки, сразу постирайте спортивную форму. Если такой возможности нет, аккуратно разложите вещи на раскладной сушилке. Не кладите изделия на батарею или другой обогревающий прибор. Спортивные ткани превосходно сохнут без высоких температур. Не сушите яркие изделия под открытым солнцем, иначе они выцветут.

  5. Стирайте спортивную одежду отдельно от других вещей или с одеждой такой же расцветки.

  6. Температура при стирке не должна превышать 30-40 градусов. Это поможет сохранить структуру синтетической ткани.

  7. При стирке не используйте отбеливатели и кондиционеры. Такие средства плохо вымываются, остаются на ткани, отрицательно влияют на ее износостойкость и эластичность, лишают материал пористости, способности к воздухообмену. Они разрушают пропитку для защиты от чрезмерных ультрафиолетовых лучей и въедливых запахов.

  8. Не применяйте для стирки обычный стиральный порошок. Его кристаллики часто оставляют разводы, забивают поры мембран. В итоге вещи оказываются испорченными.

    Замените порошок жидкими средствами для деликатной стирки, в идеале – купите гели для спортивной одежды. Они превосходно очищают изделия от загрязнений, устраняют неприятные запахи, но бережно сохраняют структуру ткани и безопасны для тела.

    По оценкам пользователей, лучшими гелями для стирки спортивной одежды считаются:

    • «Tide Sport»;
    • «Persil ProClean Odor Fighter»;
    • «Woolite Active Wear»;
    • «Win Sports Detergent»;
    • «Hex Performance Advanced».

    Стирка спортивной одежды

  9. Синтетические спортивные вещи гладить не нужно. Ткани отлично держат форму и не мнутся.

Таким образом, для того чтобы спортивная одежда дольше прослужила ее нужно соблюдать правила ее стирки, сушки, глажки.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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