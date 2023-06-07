Как постирать пуховую жилетку?

Пуховая жилетка — это удобная вещь, требующая особенного ухода. Это обусловлено использованием натурального материала в качестве утеплителя. Чтобы стеганая безрукавка прослужила как можно дольше, за ней необходимо правильно ухаживать.

Рекомендации по уходу за пуховой жилеткой

В первую очередь необходимо ознакомиться с рекомендациями по уходу от производителя. Они размещены на этикетке изделия. Если указано, что допускается только сухая чистка, то следует отнести вещь в химчистку.

Главная проблема, с которой сталкиваются обладатели утепленных жилеток, это скомканный после стирки пух. Этого можно избежать, если соблюдать несколько нехитрых советов:

Стирать в стиральной машине на деликатном режиме при температуре 30℃; Использовать теннисные мячики. Вместе с одеждой в барабан кладут три или четыре мяча, которые будут взбивать пух во время стирки, не давая ему скомкаться. Предпочтительнее применять жидкие средства для стирки. Они хорошо очищают вещи и полностью вымываются. Отжимать пуховую жилетку следует на малых оборотах.

Перед стиркой обязательно застегните все кнопки, пуговицы или молнию. Это защитит фурнитуру от деформации во время стирки. Если на капюшоне есть меховая опушка, ее следует отстегнуть. Производители советуют выворачивать вещь наизнанку. После первой стирки рекомендуется прополоскать жилетку не менее двух раз, чтобы удалить технологическую пыль.

Сильные загрязнения и пятна лучше обработать заранее. Используйте жидкий пятновыводитель или специальное мыло. С помощью губки нанесите средство на одежду, при необходимости оставьте на 1-2 часа.

Сушат пуховую безрукавку в помещении, периодически встряхивая, чтобы наполнитель свободно распределялся внутри изделия. После того, как жилетка подсохнет, ее можно еще раз просушить в стиральной машине с теннисными мячиками, чтобы пух лучше взбился.

Ручная стирка

Пуховую жилетку стирают вручную, если на ярлычке есть значок, запрещающий машинную стирку. Если же его нет, но есть рисунок, обозначающий ручную стирку, то используют этот режим стиральной машины. Для ручной стирки понадобится емкость объемом не менее 20 литров. Температура воды не должна превышать 40℃. В ней растворяют моющее средство и замачивают жилетку на 1-3 часа.

Аккуратно потрите пятна щеткой для стирки, а затем тщательно ополосните безрукавку. Для этого удобно набирать воду в ванную. Ни в коем случае не выжимайте жилетку, выкручивая его. Так наполнитель внутри обязательно скомкается. Лучше положить одежду на горизонтальную поверхность и дать стечь.

Если все-таки пух внутри свалялся, его разминают руками или при помощи выбивалки для ковров. Но делают это очень аккуратно, накрыв безрукавку тканью.