Чистка сложных тканей: кашемир, ангора, твид

С наступлением холодов меняется гардероб городских жителей. Вещи из хлопка и вискозы не так эффективны в мороз, как шерстяные или кашемировые свитера. Вместе с тем, и шерсть, и кашемир, и твид являются сложными в уходе тканями. Их нельзя стирать в стиральной машине в домашних условиях. Давайте разбираться, как ухаживать за сложными тканями, чтобы вещи прослужили как можно дольше.

Как чистят кашемир

Самым теплым материалом, который согреет в любой мороз, считается кашемир. Свое название материал получил от одной из областей Индии, Кашмира. Ошибочно считается, что кашемир – это вид шерсти, но это не так. Кашемир производится из пуха или подшерстка горной козы, а он в десять раз теплее овечьей шерсти. Этот вид пуха возможно вычесывать один раз в году, в весенний период, во время линьки животного. Пух-подшерсток вычесывается и обрабатывается только вручную. От одного животного можно получить до 150 грамм пуха. Пух скручивают в нити тоже вручную, и весь цикл обработки волокна занимает около полумесяца. Полученная пряжа не подходит для промышленной обработки - настолько она нежная. Тонкость полученной ткани является главным критерием для определения качества кашемира. По мягкости кашемир превосходит натуральный шелк, а по теплопроводности ему нет равных. При этом материал гипоаллергенен и очень устойчив к истиранию.

Не удивительно, что вещи из кашемира стоят довольно дорого. Испортить кашемировый свитер в результате неправильного ухода очень обидно. Поэтому, чтобы не рисковать, вещи из кашемирового волокна нужно сдавать в химчистку. В химчистке (https://chistotronik.ru/) применяют деликатную сухую чистку – то есть процесс очищения происходит без участия воды, исключительно с помощью специальных растворителей. Вещь помещается в специальный автомат, туда же подается химический раствор, сушится вещь там же.

Если на изделии есть пятна от кофе или губной помады – их выводят специальными пятновыводителями. Ни в коем случае не пытайтесь отчистить вещь самостоятельно, кашемир плохо подлежит окрашиванию, выводя пятно, вы можете повредить краску.

Как чистить ангору

Ангора – это пряжа, полученная из шерсти кролика, этот материал считается очень капризным и деликатным. Он легко подвергается деформации, не любит влагу. Чтобы не испортить вещь из ангоры, сохранить ее мягкость и первоначальный вид, нужно знать, как правильно ухаживать за вещами из ангоры. Стирка в автоматической стиральной машине вещей из ангоры категорически запрещена. Единственный вариант, который можно практиковать в домашних условиях – это ручная стирка. Ангора не переносит горячей воды, поэтому стирать ее можно только при 30 градусах. Вещь нельзя замачивать дольше, чем на 15 минут. Вода и высокая температура ослабят шерстяные волокна, что приводит к деформации вещи и изменению его размеров.

Так же стоит помнить о том, что агрессивные моющие средства для стирки вещей из ангоры не подойдут. Нужно брать жидкие и деликатные средства для стирки, подойдет даже шампунь для волос. Сушить ангору можно только в горизонтальном виде, предварительно бережно отжав ткань.

Но даже такое бережное отношение не гарантирует того, что вещь будет выглядеть как новая. Лучше уход за ее чистотой доверить профессионалам. Чтобы вещь не «села», не потеряла форму, на ней не образовались катышки, ее подвергают сухой химической чистке. Сухая чистка используется тогда, когда применение пара, пены, водных растворов запрещено. Изделие из ангоры обрабатывают специальными составами, в которых не содержится воды, а присутствуют углеводород и перхлорэтилен. В итоге изделие сохранит свой первоначальный вид.

Твид и уход за ним

Твид – теплая, прочная ткань из шерсти овец диагонального переплетения. Свою историю она ведет из Шотландии. Нити красили в цвета опавших листьев, болота и мха и сплетали в «гусиную лапку». Благодаря этому плетению вещи из твидовой ткани хорошо защищали от холода и ветра. Этот способ производства используется по сей день. С конца XIX века мода на твид не проходит, сегодня он очень популярен в деловом стиле. До 20-х годов ХХ века он считался мужской тканью, пока Коко Шанель не предложила дамам носить деловой костюм, который остается популярным и сегодня.

Твидовые вещи почти не мнутся, устойчивы к загрязнениям, их достаточно своевременно чистить щеткой из натурального ворса. А вот стирать изделия из твида не стоит, они могут «сесть», а стиральный порошок может привести к потере цвета. Необходимо учитывать и тот факт, что поскольку ткань тяжелая, сушить ее можно только в горизонтальном виде. Поэтому мы рекомендуем сдавать изделия из твида в химчистку.

В химчистке уход за изделиями из твида требует знаний особенностей ткани, а также тонкостей технологического процесса. Твидовые вещи можно стирать при помощи аквачистки, но не все изделия можно подвергать воздействию воды. Например, пиджаки или пальто категорически нельзя стирать, в противном случае это приведет к потере формы изделия.

Чистка сложных тканей, которые мы носим в осенне-зимний период, требует навыков и знаний. Испортить теплую вещь очень легко, чтобы избежать подобного, лучше доверить уход за ней профессионалам.