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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Аренда помещений в ОЭЗ

Аренда помещений в ОЭЗ

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Опубликовал: Алексей Морозов
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technomoscow.ru
Самостоятельно создать собственное промышленное предприятие - задача достаточно сложная.

Самостоятельно создать собственное промышленное предприятие - задача достаточно сложная. Покупка земли и возведение промышленных зданий требует крупных финансовых затрат. Но возможность сэкономить существует всегда. В Москве расположена особая экономическая зона, которая предоставляет предпринимателям возможность арендовать промышленные помещения для размещения в них своих предприятий.

Почему аренда промышленного помещения выгоднее его покупки

Выгода аренды промышленных помещений заключается не только в стоимости, но и в значительной экономии времени. Возведение промышленных цехов займёт значительное время, что значительно замедлит окупаемость вашего бизнеса. Аренда промышленного помещения в ОЭЗ позволяет организовать производство и начать выпускать товары в максимально короткие сроки.

Льготы для резидентов ОЭЗ

Аренда помещения в ОЭЗ позволяет рассчитывать на значительные налоговые льготы. Благодаря им ведение бизнеса становится значительно более простым. Для предприятий, расположенных в пределах особой экономической зоны установлен сниженный налог на прибыль в размере 2%, НДС на ввоз товаров 0%. Ознакомиться со всеми особенностями налогового режима можно по ссылке: https://technomoscow.ru/investments/.

Оснащение промышленных помещений

Все промышленные помещения подключены к электроэнергии, водоснабжению и водоотведению. Поэтому вам не придётся самостоятельно заниматься налаживанием коммуникаций. Помимо этого, они расположены недалеко от станций метро, железнодорожных станций, федеральных трасс. Это делает доступ к промышленному объекту максимально удобным.

Свободная таможенная зона обеспечивает не только экономию за счёт отсутствия необходимости оплачивать НДС за ввозимые товары, но и позволяет организовывать инновационные производства.

Промышленные центры оборудованы отдельными помещениями для проведения конференций и выставочных мероприятий. Их использование особенно полезно, когда необходимо привлечь внимание инвесторов к выпускаемой вами продукции.

Резиденты особой экономической зоны могут рассчитывать на сопровождение при оформлении строительной, проектной и другой документации. Сотрудники ОЭЗ обеспечат максимально простое ведение вашего бизнеса. Именно благодаря этому предприятия, расположенные в особой экономической зоне способны достичь значительного роста за короткое время.

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