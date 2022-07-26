Приманки на щуку в рыболовном магазине Huntworld

Рыболовный интернет-магазин huntworld.ru предлагает отличные силиконовые приманки для ловли щуки. Это продукция брендов Akara, Bait Breath, Berkley, Boroda Baits, Crazy Fish, DAM, Daiwa, Frapp, Keitech, Lucky John, LureMax, Magbite, Major Craft, Marukyu, Pontoon21, Savage Gear и других популярных производителей.

Виды приманок

В ассортименте представлены различные приманки:

твистеры;

виброхвосты;

черви;

рачки и другие силиконки.

Твистеры создают колебания своим хвостом, чем провоцируют хищника на действие. Щука бросается в атаку, после чего оказывается в ловушке. Виброхвосты оказывают другое воздействие: они имитируют рыбок, входящих в рацион речной обитательницы. Такие приманки тоже дают хороший результат.

Силиконовые черви выглядят в воде достаточно естественно. Щука, решившая полакомиться, становится добычей рыболова с такой наживкой. Рачки и другие силиконовые помощники могут быть актуальны во время слабого клева. Эти приманки делают воду мутной, привлекая внимание пресноводной хищницы.

Плавучесть и проводка

Приманка может быть тонущей, плавающей и нейтральной. Наибольшее распространение получили приспособления первого типа. Это компактные и тяжелые приманки, которые идут на дно. Плавающие силиконки имитируют поведение поверхностных рыб. Нейтральные приманки не всплывают и не ложатся на дне.

В каталоге вы также найдете товары для различной проводки:

равномерной;

stop&go;

джиггинга;

троллинга;

твичинга.

Особенности и параметры

Приманка имеет разный вкус – с кальмаром, солью, макрелью, креветкой и другими вариациями. Длина силиконки составляет 10-370 мм, а вес достигает 355 г. Это изделия разных цветов, однотонные и с несколькими оттенками.

Большинство приманок съедобные, лишь в некоторых из них исключается такая возможность. Отдельного упоминания заслуживают образцы со свечением в ультрафиолете.

Скидки

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Выбор

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