В Пулково сотрудники Россельхознадзора не пропустили 40 килограммов астраханской рыбы и икры

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица территориального Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль груза, в состав которого входили икра щуки и осетровых рыб, а также мороженые щука и сазан, вяленая стерлядь, копчёный и живой осётр. Общий вес продукции, отправленной индивидуальным предпринимателем из Астраханской области в один из петербургских ресторанов, составил 40 килограммов.

В ходе ветеринарного контроля было обнаружено, что на этикетках копчёного осетра в качестве даты выработки было указано 28 января 2021 года, в то время как в ветеринарном сертификате на ту же продукцию – 1 февраля. Несоответствие данных было выявлено и при контроле икры щуки, только в этом случае кроме дат (декабрь и март 2020 года) отличались ещё и названия предприятий-производителей. На этикетке живого осетра оказались не указаны дата выработки и часть другой обязательной информации, а мороженые щука и сазан вовсе не имели маркировочных этикеток. Кроме того, груз хранился в холодильнике с температурным режимом +2 - +8 градусов Цельсия, вследствие чего у мороженой продукции были обнаружены признаки дефростации.

Инспектором Россельхознадзора дальнейшее следование груза запрещено, вся партия икры и рыбы возвращена отправителю в Астраханскую область.