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Модные сумки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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PiXABAY
Модные сумки 2021 года удивляют различными видами, сочетанием разнообразных цветов и возрождением многих стилей

Мода не стоит на месте, она все время меняется, дополняясь уникальными вещами, новыми решениями и необычными применениями повседневных предметов гардероба. Это также коснулось обязательного атрибута любого женского образа - сумочки. Как отмечено, многими женщинами - это основная ее изюминка.

Модные сумки и рюкзаки от производителя RISE удивляют различными видами, сочетанием разнообразных цветов и возрождением многих стилей. Похоже, что создатели воплотили предпочтения абсолютно каждой из женщин планеты Земля и добавили в процесс необузданное художественное воображение.

Итог вышел сногсшибательным. Начало 2021 год становится продуктивным. Дизайнеры разработали уникальные модные модели данного атрибута на весну и лето.

Таким образом, каждая девушка сможет подобрать что-нибудь на свой вкус и подчеркнуть незабываемый образ. Основное в вопросе выбора строится на знание тенденций и новинок современной моды. Прежде всего, стоит отметить, что сумки как аксессуар носятся исключительно в руках, ни в коем случае не через плечо. Исключением являются использование сумок для активного отдыха.

Цветовая гамма

Весна и лето - это время ярких и насыщенных красок, которые отражают неординарность и своеобразие каждого созданного образа, что в очередной раз подтверждает мода 2021 года. Особое предпочтение дамы будут отдавать сумкам бледных тонов небесного, розового и сиреневого, а также ярко-изумрудных, оранжевого, красного и кирпичного, бутылочного и кораллового цветов.

Не угаснет интерес и к насыщенному цвету мяты. Однако, производители отмечают, что применять его в одежде нужно более скромно. Сумочку на все случаи жизни стоит выбрать из молочных цветов. Не менее популярны и данные атрибуты черных цветов.

Рисунки

К основным принтам 2021 года относят:

- соединение уникальных вещей;

- нанесение их без особого порядка;

- сочетание концентрированных и полных оттенков красок;

- подбор аксессуаров из ткани схожей с общим образом.

Новые образы включают в себя сочетания неординарных рисунков на одном атрибуте. Большим спросом пользуются сумки однотонных цветов, однако, встречаются и более интересные варианты. Невероятно богато смотрится соединение в образе красных цветов с нежными бирюзовыми оттенками. Не менее красиво выглядят такие необычные сочетания как марсала и синего цвета.

Модным принтом считается полоски, огромные цветы и узоры в этическом стиле. Очень выигрышно совмещение рисунков различной тематики в одном элементе. Стоит отметить, что располагаться узоры могут различно, но с обязательным отсутствием симметрии. Интерес к использованию в рисунках животных в новом сезоне постепенно угаснет, но в редких случаях они могут быть применены.

Пиком моды будут образы в одежде с разнообразными хищниками и подобием их кожи, а также сумочки из таких же материалов. Например, сумочка идеально подходит к пальто или легкому платью. Названные варианты в одежде наиболее часто можно встретить в коллекциях Барберри, Валентино и Этро.

Различные украшения

Особую популярность в этом сезоне набирает бахрома. Модные решения основаны на активном возобновлении стиля бохо-шик и ретро-стиля. К данным стилям относят одежду воздушного покроя.

Сумочки для дополнения этого стиля можно выбрать у таких дизайнеров как: Сальваторе Феррегамо и Эмилио Пуччи. Зачастую они дополнены необычными фигурками, сделанными из бисера. На показах мод во многих странах были продемонстрированы очень креативные сумки с рисунком в виде мозаики.

Также, не менее экзотично смотрятся плиточки из страз и необычных камней на сумках. Ни одна коллекция не обошлась без сумок с дорогими металлами, камнями и драгоценностями от Сваровски. Также, разработчиками было предложено несколько повседневных вариантов. Для классического стиля в одежде более подойдут аксессуары строгие, однотонные, без украшений.

Величина

Небольшие сумочки в этом сезоне использоваться не будут. Им на замену приходят маленькие и огромные. Дизайнеры выпускают две основных категории:

- большие, вмещающие различные вещи, нужные и не очень для девушки;

- маленькие, куда не всегда умещается даже помада, которые являются лишь дополнением к образу.

Огромные сумочки выпускают: Марни и Фенды. Безумно маленькие: Версаче и Прада. Большим удивлением предстало активное использование двух и более сумок. Многие разработчики пошли дальше и создали большую сумку с ручкой для маленькой.

Последние чаще выполняют роль клатчей. Однако главной особенностью их является то, что они сделаны из одной ткани и одинаковы по текстуре.

Особенности в используемом стиле

Наиболее популярными являются сумки стиля ретро и классики. Они сочетают использование только высококачественных и дорогих материалов и симметричность используемой формы. Такие аксессуары делают: Миу Миу, Валентино, Прада и другие. Многие из них также активно внедряют ретро стиль. Это: Роберто Кавалли и, конечно же, Шанель.

Отличия по форме

К данному вопросу особых рекомендаций нет. Использовать можно различные сумки. Прежде всего, это зависит выполняемой ею задачи. Женщины, работающие в офисе, отдадут предпочтение прямоугольным формам или квадратным со сглаженными углами.

Отдельно необходимо отметить модели с закругленным дном, которые были очень популярны в 70-х годах, называвшиеся сумка седло и сумка-полумесяц. Данные виды заняли достойное место в коллекциях Хлоя, Келвин Кляин, Версаче, Эмилио Пуччи, Алтузарра. Эти модели не только красивые внешне, но и обладают большим функционалом.

Производителями предусмотрены варианты как классических, так и аксессуаров в виде различных овощей и животных, а также инструментов. Для любителей активного отдыха идеально подойдут рюкзаки.

В новом сезоне наиболее часто встретятся спортивные их формы, а также в виде небольших мешочков, докторских чемоданчиков и стандартных портфелей. При использовании клатчей наибольшее предпочтение следует отдать моделям в виде конвертов с ручкой.

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