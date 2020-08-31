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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Мусорные вёдра Hailo

Мусорные вёдра Hailo

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
hailo.moscow
Мусорные ведра немецкого производителя Hailo – это бытовая техника, гармонично сочетающая в себе удобство эксплуатации и эстетический внешний вид.

Мусорные ведра немецкого производителя Hailo – это бытовая техника, гармонично сочетающая в себе удобство эксплуатации и эстетический внешний вид. Бренд Hailo завоевал признание сотен тысяч людей по всему миру. Оборудование поставляется в десятки стран. На сегодняшний день продукция этой торговой марки завоевала лидирующие позиции в рейтинге лучшего оборудования. Невзирая на то, что конструкции производятся в Германии, они доступны по приемлемым ценам на https://hailo.moscow/magazin/folder/musornyye-vedra.

Преимущества вёдер Hailo

Бытовое оборудование немецкой торговой марки Хайло имеет массу преимуществ и позволяет решать различного рода задачи. Продукция, произведённая в Германии, отличается высоким качеством, долговечностью и соответствует санитарным требованиям:

  • вёдра оснащены надёжными прочными крышками, устойчивыми к ударам и механическим поверждениям;
  • большой угол открывания крышки значительно облегчает процесс эксплуатации;
  • крышки вёдер оснащены специальными зажимами, которые позволяют защитить помещение от распространения неприятного запаха, исходящего из ёмкости с бытовыми отходами;
  • корпус ведра выполнен из качественной нержавеющей стали;
  • внутри внешнего корпуса располагается пластиковое ведро;
  • внутренняя часть конструкции оснащена прочными зажимами, позволяющими надёжно зафиксировать мусорные пакеты;
  • нижняя часть конструкции защищена пластиковым кольцом, что позволяет избежать трения и скольжения ведра по поверхности линолеума или ламината.

Ассортимент продукции

Компания предлагает широкий ассортимент товаров, что позволяет каждому клиенту найти именно то, что ему нужно. В наличии имеются вёдра разных размеров, дизайна и назначения:

  • ёмкости объемом от 3 л и выше;
  • напольные вёдра;
  • навесное оборудование;
  • встраиваемые конструкции;
  • по форме имеются как прямоугольные, так и цилиндрические ёмкости;
  • разный дизайн и широкая цветовая гамма;
  • имеются специальные модели для домашнего применения, а также для офисных помещений;
  • конструкции с педалями;
  • ёмкости с ручками;
  • крупные ёмкости вместительностью 45-50 л;
  • корзины для документации;
  • урны и пепельницы с противопожарными элементами;
  • дополнительные аксессуары.

Установки для утилизации строительных, промышленных и бытовых отходов предназначаются как для домашнего применения, так и для общественных заведений (кафе, рестораны, офисы, рабочие помещения). Благодаря эстетическому внешнему виду и удобству применения эти конструкции отлично сочетаются практически с любым дизайном интерьера.

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