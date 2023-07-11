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Питерец.ру » Статьи » Производство » Продовольствие » Каким должно быть правильно подобранное оборудование для фаст-фуда

Каким должно быть правильно подобранное оборудование для фаст-фуда

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фаст-фуд не теряет своей актуальности и вряд ли утратит её в ближайшее время.

Уличный фаст-фуд неизменно пользуется большим спросом, торговля подобного типа – бизнес довольно прибыльный. Для того чтобы приступить к приготовлению гамбургеров, сэндвичей, сосисок в тесте и прочих вкусных вещей, достаточно получить разрешение от местных властей, а также приобрести необходимое оборудование и ингредиенты.

Критерии выбора установок для приготовления фаст-фуда

Традиционно такое оборудование делится на три группы. Это обычные установки для приготовления пищи, которым не требуется даже помещение и подключение коммуникации. Кроме того, выделяют оснащение, функционирующее на газу, его перемещают на специальных тележках. Стационарная уличная торговля – это пекарни и мини-кафе, в подобных помещениях можно смело расположить сразу несколько приборов для приготовления пищи. Уличная торговля ведётся в киосках, павильонах, на передвижных прилавках и в автофургонах. Такие точки располагаются, как правило, под открытым небом.

Преимущества и особенности использования техники для приготовления

Многие считают подобную еду вредной, однако на деле правдой это является далеко не всегда. Достаточно приобрести современное высокотехнологичное оборудование и нанять повара, который действительно относится к своим обязанностям со всей ответственностью, для того чтобы готовить не просто вкусную, но и здоровую пищу. Таковыми могут быть и бургеры, и булочки, и снеки, и попкорн, и многое другое. Если все продукты используются свежие и пища готовится с соблюдением требуемых норм и стандартов, то никакой угрозы здоровью она не принесёт.

К оборудованию для фаст-фуда предъявляются такие требования, как:

  • функциональность;
  • высокая производительность;
  • простота эксплуатации;
  • долговечность.

Немаловажным критерием для многих остаётся также экономичность подобных приборов. На современном рынке высокотехнологичное оборудование для уличной торговли представлено в самом широком ассортименте. Таким образом, можно готовить не только горячие закуски, но и десерты, напитки и многое другое, не нарушая санитарных норм.

Все приборы от проверенных производителей отличаются высокой технологичностью. С их помощью продукты обрабатываются особым образом, так, чтобы в них максимально сохранились и вкусовые качества, и пищевая ценность. В считанные минуты в результате можно приготовить самые вкусные закуски, не нарушая действующих стандартов. Инновационные технологии, используемые в подобном оборудовании, позволяют использовать режим «гриль», «пароварка», и даже полностью отказаться от таких ингредиентов, как жиры. Таким образом, фаст-фуд становится более диетическим, а расходы на его приготовление сокращаются в разы.

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