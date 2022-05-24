Правильный выбор электрического пароконвектомата

Пароконвектомат электрический является универсальным агрегатом, который используется в приготовлении различных блюд. Он незаменим в работе кафе и столовых.

Из особенностей

Оборудование рассчитано на тепловую обработку продуктов питания, в процессе работы одновременно заменяет ряд дорогостоящих устройств:

фритюрница;

котел;

пароварка;

духовой шкаф;

плита и пр.

Агрегат оснащен большим количеством режимов с функциями. В результате даже на профессиональной кухне заметно повышается производительность, а ресурсы на примере газа с водой и электричеством расходуются экономнее. Особенность любого пароконвектомата заключается в равномерном распространении по внутренней рабочей зоне температуры вместе с паром. В ходе приготовления пищи работа повара сводится к минимуму, ему следует только задать необходимый режим.

Критерии выбора

Перед выбором и окончательной покупкой описываемого кухонного оборудования рекомендуется познакомиться с разными предлагаемыми моделями, их характеристиками и свойствами. Каталог интернет-площадки от «Комплекс Трейд» предлагает большой ассортимент агрегатов.

Если возникают сложности, уместно проконсультироваться со специалистом компании, который всегда придет на помощь, поделится дельными советами при выборе устройства с учетом потребностей конкретного предприятия. Оснащение должно в полной мере отвечать характеру готовящихся блюд, их основному ассортименту, проходящему потоку посетителей.

Следует понимать, что именно качество техники, установленной и эксплуатируемой на кухне, сказывается на конечном результате и вкусе предлагаемой пищи, на сервисном обслуживании, уровне заведения. Из этого следует, что основное оснащение конкретного объекта должно выполняться исключительно профессионалами. За компанией закреплена безупречная репутация среди потребителей. За период предоставления услуг ее представителям удалось создать порядка 200 успешных проектов на просторах всей страны.

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