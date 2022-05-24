Правильный выбор электрического пароконвектомата

ента новостей

18:49
Беглов обеспечивает своего зятя из «Газпрома» государственными контрактами – СМИ
18:46
«Зенит» сыграет первый домашний матч финальной серии с ЦСКА после двух поражений
14:54
В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества
14:29
В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя
10:02
Импортозамещение ускорили
09:53
Хотели расшатать наше общество, а расшатали свое
08:28
Шнуров против отъезда звезд
21:52
Кинофестиваль «Западные ворота» возвращается этим летом
20:22
В Ленобласти ликвидирован подпольный алкогольный завод
20:19
Дурная слава: туалеты двух петербургских школ названы худшими в России
16:34
Выставка «Плоть от плоти»
16:30
На КАД в районе ЗСД перекроют одну полосу движения
11:31
В Петербурге ссора из-за девушки закончилась поножовщиной
11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
08:30
Справится ли Слуцкий?
08:02
Как эффективно защититься от мошенников?
08:01
Дзюба простился с Петербургом
13:12
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд
08:27
Врачам вручат ордена Пирогова
08:26
Доллар стал дешевле 60 рублей
08:23
Новые пособия уже начисляют
14:01
Выставка «Да что вы все обо мне знаете!»
10:27
Макдональдс уйдет, а гамбургеры останутся
09:53
Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно
09:52
Домофоны умные, а их установка – не очень
09:18
Как вести себя с гадюкой
20:52
Волейбольный тренер Андрей Воронков схлопотал длительную дисквалификацию за расизм в отношении кубинской спортсменки
17:12
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
14:28
Комблаг получил не менее 3 тысяч жалоб на разбитые дороги
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Правильный выбор электрического пароконвектомата

Правильный выбор электрического пароконвектомата

0
20
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
complex-trade.ru
Правильный выбор электрического пароконвектомата

Пароконвектомат электрический является универсальным агрегатом, который используется в приготовлении различных блюд. Он незаменим в работе кафе и столовых.

Из особенностей

Оборудование рассчитано на тепловую обработку продуктов питания, в процессе работы одновременно заменяет ряд дорогостоящих устройств:

  • фритюрница;
  • котел;
  • пароварка;
  • духовой шкаф;
  • плита и пр.

Агрегат оснащен большим количеством режимов с функциями. В результате даже на профессиональной кухне заметно повышается производительность, а ресурсы на примере газа с водой и электричеством расходуются экономнее. Особенность любого пароконвектомата заключается в равномерном распространении по внутренней рабочей зоне температуры вместе с паром. В ходе приготовления пищи работа повара сводится к минимуму, ему следует только задать необходимый режим.

Критерии выбора

Перед выбором и окончательной покупкой описываемого кухонного оборудования рекомендуется познакомиться с разными предлагаемыми моделями, их характеристиками и свойствами. Каталог интернет-площадки от «Комплекс Трейд» предлагает большой ассортимент агрегатов.

Если возникают сложности, уместно проконсультироваться со специалистом компании, который всегда придет на помощь, поделится дельными советами при выборе устройства с учетом потребностей конкретного предприятия. Оснащение должно в полной мере отвечать характеру готовящихся блюд, их основному ассортименту, проходящему потоку посетителей.

Следует понимать, что именно качество техники, установленной и эксплуатируемой на кухне, сказывается на конечном результате и вкусе предлагаемой пищи, на сервисном обслуживании, уровне заведения. Из этого следует, что основное оснащение конкретного объекта должно выполняться исключительно профессионалами. За компанией закреплена безупречная репутация среди потребителей. За период предоставления услуг ее представителям удалось создать порядка 200 успешных проектов на просторах всей страны.

Следует отметить, что специализация «Комплекс Трейд» продажей конвектоматов на выгодных условиях не ограничивается. Обращающимся за помощью клиентам предоставляется комплекс услуг. Речь идет о помощи в выборе оптимальной модели, ее последующем профессиональном монтаже, консультировании при необходимости, оказании сервисного обслуживания, быстрой доставке и пр.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-03-2021, 22:12
В Ленобласти военные повара ЗВО соревновались в конкурсе «Полевая кухня»
20-10-2020, 19:10
В Ленобласти армейские повара соревновались в профессиональном мастерстве
20-04-2016, 22:37
Выбираем электропечь
30-09-2015, 22:47
Организация отопления загородного дома при отсутствии возможности подключиться к магистральному газоснабжению
23-01-2022, 15:19
Как выбрать профессиональную кофемолку?
21-02-2022, 22:50
Особенности плиточных скороморозильных аппаратов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
113
Вчера, 11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
0
135
Вчера, 10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
0
379
16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
507
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
Наверх