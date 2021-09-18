ента новостей

07:21
Кинчев против вакцинации
07:20
Аренда офисов возрождается
07:20
50 тысяч блокадникам
18:40
Выставка «Николетта Чекколи. Страшные сказки»
18:37
Открытие сезона филармонии
18:34
Главком ВМФ принял участие в совещании в СПбГМТУ
16:02
Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
15:58
Праздник спорта в Петербурге по сдаче ГТО организовал Илья Лещев
14:31
«Зелёные» организовали самое масштабное по длительности предвыборное мероприятие
10:49
В Петербурге мужчина погиб, упав с 20-го этажа
10:35
В Петербурге задержан лжеследователь и его подельница, выманивавшие у пенсионеров денежные средства
09:15
Выборы перестали быть интересными
08:37
Что с прожиточным минимумом?
08:02
На «дистанционке» стало больше
23:42
«Зенит» начал Лигу Чемпионов с поражения в Лондоне от «Челси»
18:50
Три угнанные машины нашли в гараже в Ленобласти
18:46
Работы по ликвидации колейности на развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса начнутся 20 сентября
10:24
Дежурные слова Путина?
09:29
Нужны ли выходные после вакцинации?
09:07
Чего ожидают политологи?
20:42
85-летие Юрия Лужкова москвичи отметили субботником в Коломенском
08:44
Пьяный блогер сдал сам себя
08:15
Странный карантин Путина
07:51
Какие авто наиболее популярны?
23:23
Ларс Юханссон – есть первый сухой матч за СКА
09:23
Нет видеонаблюдения на выборах
08:41
Какой окажется новая волна ковида?
07:31
Над Кириллом посмеялись
10:45
30 лет сотовой связи
09:09
«Вторичка» тоже подорожала
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Буровое оборудование для скважин и его применение

Буровое оборудование для скважин и его применение

0
11
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
machineryline-kz.com
Буровые станки – это достаточно простое оборудование, используемое для свайных скважин

Существует широкий выбор бурового оборудования, поэтому под каждый тип скважины необходимо подбирать конкретный вариант буровой техники, которую можно приобрести на https://machineryline-kz.com/-/burovye-ustanovki--c88.
Буровые станки – это достаточно простое оборудование, используемое для свайных скважин (используются в строительстве для забивки фундаментных свай) или в геологических целях. Буровые установки – это огромные механизмы, с помощью которых разными методами бурения создаются скважины под воду, нефть, газ и так далее.
Определяться тип буровой установки будет, исходя из того, каких размеров должны быть скважина: глубины и диаметра. Есть механизмы, которыми можно пробурить скважину глубиной до 350 м. Но также есть такие установки, с помощью которых можно создать скважину глубиной до полутора километра.
Буровая техника может устанавливаться стационарно (неподвижно) или быть перемещаемой (мобильной). Первый вариант используется для создания глубоких и сверхглубоких скважин. С помощью переносного бурового оборудования создают неглубокие и средние по глубине скважины.
Если установка будет работать с мягким или средним по мягкости грунтом, то она должна быть роторной. Для бурения твердых пород применяются подвижные вращатели, у которых алмазная основа.
Выбор буровой установки зависит от того, для чего именно будет создаваться скважина: для забивки свай в строительстве, добычи воды, нефти, газа или геологических изысканий. Например, для создания инженерных коммуникаций используется алмазное бурение скважин, а также горизонтальное направленное бурение. Так можно создать горизонтальную скважину длиной до 30 м.
В быту чаще всего встречается буровое оборудование, создающее скважины на воду. С его помощью можно быстро пробурить скважину для организации водозабора из грунтовых вод. Такое оборудование делится на роторное, шнековое и ударно-канатное. Скважина может промываться, если для этого будет использоваться буровой механизм роторного типа.
Буровая техника отливается:
• предназначением;
• глубиной и диаметром скважины;
• типом привода;
• возможностью перемещаться (есть самоходные, переносные и стационарные варианты);
• крутящим моментом;
• грузоподъемностью;
• комплектацией.
Из глубоких слоев грунта можно добывать питьевую воду, а из поверхностных слоев – техническую. Артезианская скважина может иметь глубину от 300-400 м, но если необходимо организовать водозабор на даче, то не обязательно бурить так глубоко, ведь достаточно будет скважины на 40 м.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-10-2020, 23:33
Ручной мотобур - чем он может быть полезен?
9-05-2016, 00:15
Бурение скважин любой сложности
16-02-2016, 18:51
Артезианская вода на вашем загородном участке
27-11-2014, 18:08
Станки портального типа с ЧПУ
22-02-2015, 18:47
Техника на строительной площадке и складах
18-02-2015, 22:36
Особенности правильной установки охладительного оборудования на автомобиль

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
534
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
516
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
504
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
458
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх