Буровое оборудование для скважин и его применение

Существует широкий выбор бурового оборудования, поэтому под каждый тип скважины необходимо подбирать конкретный вариант буровой техники, которую можно приобрести на https://machineryline-kz.com/-/burovye-ustanovki--c88.

Буровые станки – это достаточно простое оборудование, используемое для свайных скважин (используются в строительстве для забивки фундаментных свай) или в геологических целях. Буровые установки – это огромные механизмы, с помощью которых разными методами бурения создаются скважины под воду, нефть, газ и так далее.

Определяться тип буровой установки будет, исходя из того, каких размеров должны быть скважина: глубины и диаметра. Есть механизмы, которыми можно пробурить скважину глубиной до 350 м. Но также есть такие установки, с помощью которых можно создать скважину глубиной до полутора километра.

Буровая техника может устанавливаться стационарно (неподвижно) или быть перемещаемой (мобильной). Первый вариант используется для создания глубоких и сверхглубоких скважин. С помощью переносного бурового оборудования создают неглубокие и средние по глубине скважины.

Если установка будет работать с мягким или средним по мягкости грунтом, то она должна быть роторной. Для бурения твердых пород применяются подвижные вращатели, у которых алмазная основа.

Выбор буровой установки зависит от того, для чего именно будет создаваться скважина: для забивки свай в строительстве, добычи воды, нефти, газа или геологических изысканий. Например, для создания инженерных коммуникаций используется алмазное бурение скважин, а также горизонтальное направленное бурение. Так можно создать горизонтальную скважину длиной до 30 м.

В быту чаще всего встречается буровое оборудование, создающее скважины на воду. С его помощью можно быстро пробурить скважину для организации водозабора из грунтовых вод. Такое оборудование делится на роторное, шнековое и ударно-канатное. Скважина может промываться, если для этого будет использоваться буровой механизм роторного типа.

Буровая техника отливается:

• предназначением;

• глубиной и диаметром скважины;

• типом привода;

• возможностью перемещаться (есть самоходные, переносные и стационарные варианты);

• крутящим моментом;

• грузоподъемностью;

• комплектацией.

Из глубоких слоев грунта можно добывать питьевую воду, а из поверхностных слоев – техническую. Артезианская скважина может иметь глубину от 300-400 м, но если необходимо организовать водозабор на даче, то не обязательно бурить так глубоко, ведь достаточно будет скважины на 40 м.