Как выбрать конвекционную печь?

Пахучая выпечка всегда актуальна. Именно поэтому конвекционная печь, купить которую можно в нашем интернет-магазине RU-HOLOD.RU в широком ассортименте, так популярна. Это оборудование для кафе обеспечивает оперативность приготовления и является важным элементом хлебобулочного производства в разных ресторанах, в заведениях быстрого общественного питания и кондитерских. Благодаря принудительной циркуляции кислорода и наличию системы пароувлажнения конвекционная печь не допускает пригорания и неровного запекания. Именно по этой причине блюдо, приготовленное в ней, будет сочным, ароматным, с красивой ароматной корочкой. В нашей компании RU-HOLOD.RU посетителям предлагается конвекционная печь паровая и шкаф расстоечный купить в широком ассортименте от лучших мировых и отечественных разработчиков.

На какие условия обратить внимание, выбирая оборудование для ресторана?

Выбирая кухонное оборудование для пекарни, понадобится учесть ряд важных факторов, благодаря которым будет обеспечиваться стабильность функционирования и комфорт эксплуатации оборудования персоналом. Вот самые главные из них:

1. Вместительность внутренних отсеков. Выбор делается на основе скорости и объема продаж в конкретном заведении. Чем выше посещаемость, тем более вместительной должна быть конвекционная печь кэп.

2. Наличие функции пароувлажнения. Непрерывная подача пара — весьма нужная функция при выпечке изделий на основе дрожжей. Только она может не допустить образование жёсткой корки и высушенного края.

3. Тип кипятильника. Конвекционная печь, цена которой в нашем интернет-магазине варьируется в зависимости от функциональных возможностей, может быть с наливным или проточным кипятильником. Наиболее оптимальным является второй вариант, который подразумевает подключение к центральной системе водоснабжения.

4. Тип управления. Современная конвекционная печь unox может быть электронной и электронно-механической. При повышенной трудовой нагрузке и большой посещаемости заведения оптимальным вариантом является электронное программируемое оборудование для общепита. Его работа не нуждается в постоянном контроле, а выпечка не испортится, если её забудет повар.

5. Тип питания. Газовый шкаф расстоечный или конвекционная печь являются более экономными и гарантируют быстрый нагрев. Электрические же, свою очередь, могут использоваться на выездных мероприятиях.

6. Наличие функции самоочищения. Это существенно снижает нагрузку на персонал.

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