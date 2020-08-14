ента новостей

15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день
14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
13:34
В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели
09:07
Линейкам быть!
08:07
Популярные кроссоверы и внедорожники
18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
14:46
В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка
09:20
Где лучше встречаться с друзьями
08:43
Солидарность с протестующими белорусами
13:34
На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев
13:31
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно
13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
13:22
В Петербурге полицейские применили табельное оружие
07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?
07:47
Польза от импортозамещения
20:22
Омерзительный поступок Романа Широкова
19:08
«Безнадёжные живописцы». «Пандемический реализм»
19:03
На КАД от вантового моста до развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения
14:50
Петербуржцам расскажут в спецшколе, как сортировать мусор
14:48
Петербуржцев просят помочь больницам
11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Как выбрать конвекционную печь?

Как выбрать конвекционную печь?

0
8
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
ru-holod.ru
Пахучая выпечка всегда актуальна.

Как выбрать конвекционную печь?

Пахучая выпечка всегда актуальна. Именно поэтому конвекционная печь, купить которую можно в нашем интернет-магазине RU-HOLOD.RU в широком ассортименте, так популярна. Это оборудование для кафе обеспечивает оперативность приготовления и является важным элементом хлебобулочного производства в разных ресторанах, в заведениях быстрого общественного питания и кондитерских. Благодаря принудительной циркуляции кислорода и наличию системы пароувлажнения конвекционная печь не допускает пригорания и неровного запекания. Именно по этой причине блюдо, приготовленное в ней, будет сочным, ароматным, с красивой ароматной корочкой. В нашей компании RU-HOLOD.RU посетителям предлагается конвекционная печь паровая и шкаф расстоечный купить в широком ассортименте от лучших мировых и отечественных разработчиков.

На какие условия обратить внимание, выбирая оборудование для ресторана?

Выбирая кухонное оборудование для пекарни, понадобится учесть ряд важных факторов, благодаря которым будет обеспечиваться стабильность функционирования и комфорт эксплуатации оборудования персоналом. Вот самые главные из них:

1. Вместительность внутренних отсеков. Выбор делается на основе скорости и объема продаж в конкретном заведении. Чем выше посещаемость, тем более вместительной должна быть конвекционная печь кэп.

2. Наличие функции пароувлажнения. Непрерывная подача пара — весьма нужная функция при выпечке изделий на основе дрожжей. Только она может не допустить образование жёсткой корки и высушенного края.

3. Тип кипятильника. Конвекционная печь, цена которой в нашем интернет-магазине варьируется в зависимости от функциональных возможностей, может быть с наливным или проточным кипятильником. Наиболее оптимальным является второй вариант, который подразумевает подключение к центральной системе водоснабжения.

4. Тип управления. Современная конвекционная печь unox может быть электронной и электронно-механической. При повышенной трудовой нагрузке и большой посещаемости заведения оптимальным вариантом является электронное программируемое оборудование для общепита. Его работа не нуждается в постоянном контроле, а выпечка не испортится, если её забудет повар.

5. Тип питания. Газовый шкаф расстоечный или конвекционная печь являются более экономными и гарантируют быстрый нагрев. Электрические же, свою очередь, могут использоваться на выездных мероприятиях.

6. Наличие функции самоочищения. Это существенно снижает нагрузку на персонал.

Чтобы купить шкаф расстоечный, цена которого в нашем интернет-магазине идеально относится к качеству, напишите нам через обратную форму связи.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-08-2019, 13:01
Как выбрать СВЧ печь?
27-05-2017, 10:27
Кушелевский хлебозавод признан региональным памятником
3-12-2014, 00:29
Как обустроить барбекю зону в зимнем саду
20-04-2016, 22:37
Выбираем электропечь
12-04-2014, 16:58
Выбираем льдогенератор для ресторана – свойства оборудования
15-03-2017, 16:06
Компрессоры промышленные: виды и характеристики

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
0
198
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
160
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
191
10-08-2020, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
Наверх