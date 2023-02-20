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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Сувениры и подарки » Особенности деревянных флешек

Особенности деревянных флешек

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
const-anta.ru
В статье описаны особенности флешек сделанных из дерева, варианты нанесения логотипа на деревянную USB флешку в компании Константа.

Деревянные флешки-USB – это стильные аксессуары, которые используются на ежедневной основе большим количеством людей. На официальном сайте РПК «Константа» http://const-Anta.ru представлен широкий ассортимент качественных и красивых флешек.

Особенностью деревянной флешки является ее корпус, который выполнен из натурального дерева. Данный аксессуар можно назвать имиджевым, потому что найти флешку такого типа в свободной продаже практически невозможно. Компания «Константа» предлагает не только качественные деревянные флешки, но и нанесение на них логотипа, текста или пожелания. Вручение деловому партнеру брендированного аксессуара положительно скажется на имидже компании. Флешка будет активно использоваться тем, кому она была вручена, а значит, практические на ежедневной основе ему на глаза будет попадаться логотип вашей организации.

Деревянные флешки полюбились настоящим ценителям эксклюзивных вещей и натуральных материалов. За счет того, что дерево имеет достаточно прочную структуру, оно надежно защищает устройство от механических повреждений, что позволяет значительно продлить срок службы флешки. Минимизируется и риск поломки устройства после падения.

Создать желаемое впечатление на окружающих с помощью деревянной флешки достаточно просто, но еще проще это сделать, если нанести на корпус устройства логотип организации или памятную надпись.

Одним из главных преимуществ деревянных флешек можно назвать то, что они могут иметь любую форму, которая будет ограничиваться только фантазией дизайнера. Флешки с деревянным корпусом имеют приятную на ощупь текстуру, небольшой вес и размер, что позволяет носить их с собой на постоянной основе. Мы предлагаем как бюджетные варианты, так и товары из премиум-сегмента, которые могут стать отличным вариантом подарка для делового партнера.

Большинство современных людей считают изделия из дерева презентабельными, буквально символами высокого статуса и хорошего вкуса. Натуральные материалы всегда презентабельно выглядят, а также никогда не выходят из моды. Аксессуары из дерева являются самыми востребованными, среди промо-товаров.

Мы рекомендуем сделать выбор в пользу флешек с деревянными корпусами, потому что в первую очередь, данный подарок будет говорить о том, что компания нацелена на серьезные результаты и с уважением относится к своим партнерам и коллегам.

РПК «Константа» имеет многолетний опыт работы в области нанесения логотипов, изображений и текста на различные промо-товары и аксессуары. Мы гарантируем, что при оформлении заказа на нашем официальном сайте, заказчик получит только качественные аксессуары и качественное нанесение логотипа. В работе мы применяем современные методы и материалы, которые позволяют нанести изображение практически на любую поверхность, а самым главным является то, что текст не сотрется и не потеряет свой презентабельный внешний вид на протяжении всего времени эксплуатации аксессуара.

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