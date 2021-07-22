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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Строительство деревянных домов под ключ

Строительство деревянных домов под ключ

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Большинство загородных коттеджей и дач строят из дерева.

Большинство загородных коттеджей и дач строят из дерева. Именно из этого материала создаются самые уютные, экологичные и надежные дома. Возведение таких коттеджей сегодня предполагает максимальное удобство и безопасность для хозяев жилища. Разнообразие готовых проектов, которые предлагает своим клиентам компания «Теплый Угол» на сайте https://sk-tu.ru/katalog/dachnye-doma, позволяет отдать выбор как в пользу строительства деревянных каркасных домов, так и в пользу возведения из бруса.

Особенности строительства деревянных домов

Компания «Теплый Угол» предлагает своим клиентам строительство качественных деревянных домов под ключ по наиболее доступным ценам. Достигается это за счет предоставления выгодных условий, при этом компания никогда не экономит на качестве работ и материалах. Вместе со специалистами вы сможете разработать собственный проект будущего дома или доработать уже существующий. Современная технология строительства деревянных домов, используемая в компании «Теплый Угол», предполагает обработку дерева специальными средствами защиты, которые делают дом устойчивым к воздействию влаги, огня и насекомых. Компания занимается строительством домов не только в Москве и Московской области, но и в соседних регионах.

Возведение малоэтажной недвижимости из древесины ключевое направление деятельности компании «Теплый Угол». Воспользовавшись услугами фирмы, вы в короткий срок можете стать счастливым обладателем уютного, комфортного и недорогого дома, полностью готового для проживания.

Строительство деревянных домов можно начинать как летом, так и зимой. Если вы решили начать зимнее строительство дома, то фундамент всё же лучше заложить осенью. Деревянные дома довольно лёгкие, и под них бывает достаточно ленточного фундамента.


Клиенты могут заказать как строительство каркасных домов и бань, так и из бруса. Каждая из используемых технологий имеет свои безусловные преимущества, для знакомства с которыми достаточно воспользоваться консультативной поддержкой опытных специалистов компании «Теплый Угол». Они помогут выбрать типовой проект будущей недвижимости или разработают индивидуальный «с нуля».

Сотрудничество с компанией «Теплый Угол» имеет множество достоинств, главными из которых являются оперативность и доступность оказываемых услуг. С помощью профессиональных строителей и инженеров, вы буквально за несколько месяцев сможете реализовать главный жизненный проект, обретя дом своей мечты.

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