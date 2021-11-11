Преимущества сублимационной технологии печати для сувениров и бизнес-подарков

Рекламно-сувенирная продукция входит в топовый набор инструментов для продвижения брендов, компаний, торговых марок. Оригинальные презенты с красивым и качественным оформлением всегда привлекают внимание. Они выполняют информационную, рекламную и имиджевую функции, что является их маркетинговой силой. Для изготовления целого ряда сувенирной продукции используется сублимационная печать. Технология нанесения изображений основана на термической возгонке твердых чернил, что позволяет получать стойкий к механическим и химическим повреждениям рисунок на поверхности разных предметов.

Материалы и ассортимент сувенирной продукции

Прямая и непрямая сублимационная печать подходит для разных видов тканей, керамики, пластика, металла, силиконизированной бумаги. Такие возможности обеспечивают изготовление широкого ассортимента рекламно-сувенирной продукции:

блокноты, ежедневники;

чашки, тарелки, термокружки;

одежда, флаги, подушки;

пазлы, коврики для мышки;

ручки, флешки;

рюкзаки, сумки и др.

Преимущества сублимационной технологии

Подарки для бизнеса, рекламы, распространения среди потенциальных клиентов должны быть качественными. В этом плане сублимационная печать позволяет наносить четкие рисунки на поверхности любого типа. Фотографический эффект изображений обеспечен. В перечне преимуществ технологии стоит вспомнить и про ее экологичность, возможность использовать яркие и насыщенные цвета, устойчивость к выцветанию. За счет экономичного расхода краски можно печатать тираж любого размера. Еще один плюс сублимационной технологии — стойкость. Текстиль (футболки, кепки, флаги, подушки) с нанесенными изображениями выдерживает многократные стирки без потери первоначального вида.

Рекламно-сувенирная продукция от Team Print — это сочетание технологичности, качества и профессионального подхода к изготовительному процессу. Для каждого вида изделий подбираются заготовки, которые соответствуют поставленным задачам. Имиджевая и рекламная продукция априори должна быть качественной. Если речь идет о текстиле, значит, он будет только с тем составом, который подходит для сублимации. Если это керамика, то с идеально гладкой поверхностью. Ручки, флешки, блокноты пользуются большим спросом, поэтому к ним тоже предъявляют высокие требования качества. Сувенирные изделия и сублимационная печать — идеальное решение для брендов, торговых марок и компаний вне зависимости от сферы деятельности.