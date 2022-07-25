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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Мобильные устройства » Часы Huawei

Часы Huawei

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
huawei.com
Компания Huawei выпустила отличные часы Watch GT 3 pro.

Наручные часы носят далеко не все люди. Сегодня многие предпочитают следить за временем с помощью своего мобильного устройства. Однако настоящие ценители все равно отдают предпочтением часам.

Ведущие производители гаджетов предлагают своим клиентам качественные аксессуары. Компания Huawei выпустила отличные часы Watch GT 3 pro. Для них характерны следующие достоинства:

  • премиальное качество;
  • красивый дизайн;
  • технологичность.

Особенности

В часах предусмотрена функция ЭКГ, благодаря чему вы можете следить за своим здоровьем. При изготовлении этого гаджета использовались исключительно качественные материалы. Отдельного внимания заслуживают титановый корпус и сапфировое стекло.

Следующая важная особенность – длительность работы батареи. Эти смарт-часы держат заряд до 14 дней. Гаджет позволяет принимать вызовы и переписываться в мессенджерах. Это умное устройство также имеет высокий уровень водонепроницаемости. Часы позволяют сделать до 200 погружений на глубину до 30 метров.

В функционале гаджета предусмотрено более 100 различных режимов тренировок. Эти часы отлично подходят для любителей здорового образа жизни. Huawei Watch gt 3 pro titanium совместимы с операционными системами Андроид и iOS.

Характеристики, опции, функционал

Часы идут с ремешком белого, черного или серого цвета. В качестве материала используется кожа или фторэластомер. Вес гаджета (без ремешка) – 54 грамма. В Huawei Watch используется цветной AMOLED-экран на 1,43 дюйма. Управлять часами можно с помощью жестов и касания. В экране используется специальный сенсор. Еще предусмотрены кнопка питания и функциональная кнопка, имеется порт для беспроводной зарядки. В часах несколько датчиков для выполнения различных измерений – от пульса до магнитного поля.

Использование

Часы можно легко использовать во время плавания в водоемах с небольшой глубиной. Но в горячих источниках, банях и саунах их лучше снимать. Это же касается и прыжков с вышки. Гаджет нормально работает при температурах от -20 до +45 градусах и влажности воздуха 5-95%.

Выбор

Часы Huawei Watch gt 3 pro titanium станут отличным выбором. Аксессуар сочетает в себе элегантность и технологичность. Он подойдет как для личного использования, так и в качестве подарка. Это солидный и достаточно современный гаджет, который понравится практически любому человеку. Выбирайте умные часы от компании Huawei. 

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