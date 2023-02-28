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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кровати, диваны, мебель » Мебель для персонала: советы по выбору от производителя

Мебель для персонала: советы по выбору от производителя

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Опубликовал: Алексей Морозов
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felix.ru
Офис напрямую влияет на восприятие компании, формируя у клиентов и партнеров представление об организации.

Офис напрямую влияет на восприятие компании, формируя у клиентов и партнеров представление об организации. По этой причине офисное пространство должно быть организовано правильным образом и одним из важных его составляющих является мебель для персонала.

Это не обычная домашняя мебель, которая располагает к отдыху. Мебель для офиса также должна быть комфортной, но она должна располагать к продуктивному труду, не отвлекать и настраивать на нужный лад. Поэтому при ее выборе нужно обращать внимание на ряд моментов, о которых мы и поговорим.

На что обратить внимание при выборе?

Хорошая офисная мебель должна соответствовать следующим критериям:

  • Она должна быть прочной и износоустойчивой. Мебель для офиса эксплуатируется более интенсивно, чем домашняя. Она должна быть устойчива к не всегда аккуратному использованию, легко чиститься и долго сохранять свой изначальный внешний вид.

  • Эргономичность. Здесь все имеет значение – от формы столешницы до высоты стола. Кресла обязательно должны быть регулируемыми, чтобы каждый сотрудник смог подстроить их под свой рост.

  • Безопасность и эффективность. При покупке необходимо обращать внимание на наличие сертификатов, подтверждающих, что мебель изготовлена из экологически чистых материалов и соответствует всем стандартам.

  • Простота сборки. Все столы, шкафы и стеллажи должны легко собираться и разбираться. Это очень важно при переезде компании из одного офиса в другой.

  • Доступная цена. Компания покупает не дизайнерскую, а обычную офисную мебель, поэтому ее стоимость должна быть адекватной.

Какая мебель необходима для офиса?

Каждая компания индивидуальна, поэтому офисные помещения могут значительно отличаться друг от друга. Где-то предусмотрены отдельные места для каждого сотрудника, а где-то могут размещаться столы с перегородками на 4 человека.

Примерный список того, что может понадобиться, выглядит так:

  • Столы, стулья и кресла. Они формируют основную рабочую зону персонала, поэтому должны отвечать критериям комфорта, практичности и надежности. Столы часто комплектуются перегородками, которые отделяют рабочую зону каждого сотрудника.

  • Тумбы. Они бывают стационарными, выкатными и других видов.

  • Стеллажи. Здесь хранится различная документация и канцелярия, которая может понадобиться во время работы.

  • Шкафы. Они могут быть предназначены для документов, а также для верхней одежды персонала.

Требования к цветовой гамме и стилистике

Мебель для офиса чаще всего выполнена в нейтральной стилистике. В цветовой гамме преобладает серый, венге, белый и другие оттенки. Но все зависит от того, какой имидж формирует сама компания, поэтому возможно наличие и более ярких красок.

Купить мебель для персонала недорого можно в компании «ФЕЛИКС» - это крупный производитель и поставщик, который работает с 1991 года. Она предлагает большой выбор качественной продукции из различных линеек, ассортимент которых можно посмотреть тут. Предоставляется гарантия до 10 лет, услуги профессиональной сборки и доставка товаров из интернет-магазина по всей России.

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