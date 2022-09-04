Мебель позволяет создать в помещении уют. При этом необходимо правильно ее выбирать. Элитная мебель – оптимальный вариант. Такие изделия роскошные, а значит, интерьер становится намного шикарнее. Заказать элитную мебель можно на сайте https://radugastill.ru/.

Качественные материалы

Для производства роскошной мебели используется только деревянный массив. Применяется практичная древесина, у которой оригинальная фактура, привлекательность и прочность. Разрешается использование:

дуба;

вишни;

бука;

эвкалипта;

черного дерева;

сандала.

Все представленные варианты надежные и практичные. Благодаря таким материалам получаются практичные и надежные конструкции.

Во многих изделиях присутствуют металлические каркасы. Для их производства применяют только качественную сталь со специальным защитным слоем. Наполнителем служат безопасные экологичные материалы из пенополиуретана. Они длительное время сохраняют форму изделия.

Фурнитура и обивка

В качестве обивки для такой мебели лучшим вариантом считается натуральная кожа. Но важно, чтобы у нее была качественная выделка. Следует выбирать мебель с надежным и комфортным покрытием. Но могут использоваться и мебельные ткани. Это натуральные, дорогостоящие материалы, которые отличаются повышенной износоустойчивостью.

Фурнитуру выбирают внимательно, поскольку она считается незаменимым элементом. Ручки могут быть с позолотой, инкрустацией, оригинальной резьбой. Остальная фурнитура тоже может отличаться какими-то особенностями.

Функциональность

Цель дизайнеров по созданию элитной мебели заключается в получении роскошного вида изделия. При этом важно, чтобы конструкции были еще и функциональными. Их эксплуатация дарит удобство и комфорт.

Современные конструкции легко вписываются в элитный интерьер. Так получаются комфортные помещения, где приятно находиться.

Срок эксплуатации

Благодаря использованию качественного наполнителя, эксклюзивных материалов, надежных комплектующих гарантируется достаточно длительная эксплуатация. Элитная мебель будет долго радовать своим роскошным видом.

Типовые конструкции обладают свойством быстро устаревать. К тому же она может эксплуатироваться всего несколько лет. А элитная мебель может передаваться даже следующим поколениям, поскольку в течение всей эксплуатации она выглядит прекрасно.