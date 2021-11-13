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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Дизайн интерьера » История одной стойки ресепшн

История одной стойки ресепшн

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
История одной стойки ресепшн

Есть такая шутка, что как только ты начинаешь делать ремонт, единственное, что замечаешь в кино, в гостях и вообще везде — это цвет обоев, тип наличников на дверях и особенности плитки. Смешная эта шутка или нет, каждый решает для себя — и только после того, как пережил ремонт сам. Но в этой шутке однозначно есть доля правды.

Потому что стойка-ресепшн в моей компании, которая работает в сфере IT, началась со стоматологии. Но обо всем по порядку.

Нам нужна стойка-ресепшн!

Когда я только основал свой бизнес, мы снимали крошечный кабинет на окраине города и думать не думали о том, что когда-то нам потребуется большой офис и полноценная стойка-ресепшн.

Но дела достаточно быстро пошли в гору, и вот, спустя пару лет, мы уже арендуем огромное помещение, у нас два десятка сотрудников, и мой помощник говорит: «Знаешь, Сева, а ведь нам нужна стойка-ресепшн». И я понимаю, что он прав.

Но проблема в том, что все, что я вижу в онлайн-магазинах меня не устраивает. Я в тот период очень любил смотреть фотки из модных современных офисов, типа Гугл или Нетфликс. У них там все очень круто! И хотелось себе чего-то такого же. И я искал — искал везде, а нашел…

В стоматологии

В один прекрасный зимний день прошлого года жена сказала, что я сегодня веду дочку к зубному. Мы сели и поехали, я волновался, кажется, больше дочери, поэтому по пути мы распевали песни и болтали обо всем.

И вот, чтобы снизить градус волнения в холле стоматологии, я, как обычно, рассматривал мебель. И понял, что их стойка ресепшн — это почти то, что я хочу.

Когда мы с моей Машкой слезли с кресла зубного, она — довольная и с новой игрушкой, а я — слегка поседевший и с дергающимся глазом, я все-таки спросил администратора, где они взяли такую стойку.

Оказалось, что они делали ее на заказ. Мне дали контакты — и это был первый большой шаг на пути к мечте.

Изготовление

В компании «Офис-812», куда мне посоветовали обратиться, подтвердили, что изготовление мебели для офиса в Санкт-Петербурге на заказ — их профиль. И что они с радостью сделают мне именно такую стойку, о которой я мечтаю.

И вот — пара встреч с дизайнером, пара писем с проектами, несколько правок — и идеальный проект готов. Еще несколько недель на производство (мы ждали материал от производителя, так бы было еще быстрее), и в нашей приемной появилась абсолютно роскошная стойка!

Почему я считаю, что это важно? Ну, вот представьте: приходите вы в офис какой-то фирмы по делам, заходите и такой: «Вау! Какой дизайн!!» Согласитесь, совсем иное впечатление, чем если вы просто пришли в очередное унылое помещение и даже не обратили внимание на то, что там вообще стоит.

Сева Иванов, предприниматель

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