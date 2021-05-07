Дизайн офисных помещений

В последнее время словосочетание «дизайн интерьера» стало уже настолько привычным, что зачастую без него не представишь разговор двух интеллигентов или статью в каком-нибудь модном глянцевом журнале. А зачем он, вообще-то, нужен, этот самый дизайн интерьера?

А нужен он для многих целей, вот так вот. Во-первых, для комфорта людей, которые в данном помещении живут или работают. Интерьер влияет на состояние здоровья и производительность очень и очень сильно, и важно подобрать его элементы правильно, чтобы они пришлись всем по вкусу. Во-вторых, качественный и продуманный дизайн привлечет больше клиентов в офис, ведь людям значительно приятнее проворачивать сделки и даже расставаться с приличными суммами в приятном месте, в теплой атмосфере.

Одним из наилучших решений для офиса будут подоконники из искусственного камня, к примеру сделать офис в скандинавском стиле. Они очень солидно выглядят и при этом стоят вовсе не заоблачных сумм, как изделия из натурального камня. Клиентам придется по вкусу такой строгий и одновременно стильный элемент интерьера. Лучше всего будет выбрать цвет потемнее и сделать подоконники гладкими, чтобы они одновременно и не привлекали к себе излишнего внимания, и в то же время радовали глаз. Выбор на виды искусственного камня сегодня велик как никогда – любой цвет, фактура и огромный разброс цен. Конечно, качественнее будет камень от итальянских и прочих европейских производителей, однако соотношение цены и качества все же лучше у отечественных. Они только-только начали отвоевывать свою долю рынка и производить по-настоящему интересный продукт. А что еще важнее – продукт этот теперь достаточно конкурентоспособный.

Не надо забывать и про стойки ресепшн – они тоже должны выглядеть стильно. Если ваш офис снят всерьез и надолго, лучше не баловаться пластиковыми стойками, потому что они создают ощущение несерьезности, постоянной готовности к переезду. Это может насторожить придирчивого клиента. Кроме того, выбор дизайна среди стоек из пластика обычно достаточно скудный, так как производители, создавая их, исходят из их первостепенного предназначения – мобильность. А к чему дизайнерские изыски утилитарной вещи? Совершенно ни к чему.

Металлические и деревянные стойки ресепшн гораздо лучше впишутся в интерьер офиса уважающей себя компании. Они бывают в самых различных исполнениях, и найти подходящую стойку будет легко даже самому избирательному человеку. Помимо внешнего вида стойки из дерева и металла еще и куда долговечнее пластиковых собратьев – их делают основательно, и не боятся ни царапин, ни сколов, и уж тем более ничто не заставит их погнуться. Нужно только помнить, что деревянные и металлические стойки значительно габаритнее пластиковых, поэтому и помещение для офиса лучше заранее подбирать соответствующее. Необязательно и даже не нужно снимать какую-то громаду, но и в комнатушке ютиться не стоит. В общем, в размере помещения, как всегда, нужно стремиться к золотой середине.

Под деревянные стойки ресепшн особенно хорошо подойдут подоконники из искусственного камня. Этот ансамбль создаст серьезную деловую атмосферу в офисе, и можно будет спокойно добавлять все новые элементы, подчеркивая солидность. Здесь подойдут занавески, столы из дерева темного цвета и многое другое.

Не забывайте, кстати, что искусственный камень очень практичен. Это, по сути, самый практичный материал для столешниц и подоконников на сегодня. Он не требует регулярного ухода и при этом в течение долгого времени не теряет свой вид. Это ли не то, что надо? Если каким-то чудом вы все-таки запачкаете поверхность подоконника, простая влажная тряпочка все исправит.

Кроме того, искусственный камень отличается повышенной прочностью – ставьте тяжелые горшки с могучими растениями, стопки пухлых книг, да хоть ногами вставайте, чтобы высунуться в форточку, всё ему нипочем. Можно не бояться ни сколов, ни царапин, ни, тем более, трещин. И еще один приятный бонус – перепады температур искусственному камню тоже не страшны, так, что он всегда и везде будет вашим верным союзником.

Выбор всегда за вами! Поработайте над дизайном офиса от души, и результат не заставит себя ждать.