Как выбрать женскую кожаную куртку

Кто ещё помнит «лихие» 90-е, улыбнется при разговоре про кожаную куртку, ведь тогда она считалась предметом особой роскоши и была в огромном дефиците. Проверка кожи на качество тоже была «особая». Что только с ней не делали: поджигали, нюхали, царапали, даже проверяли на зуб. Все в духе времени.

А в наши дни всё стало намного доступнее: широкий выбор и огромный диапазон цен. Покупатели, у которых больше финансовых возможностей, не отказывают себе в походе в дорогой брендовый магазин, но немало покупателей приобретают женские кожаные куртки на рынках города и не боятся купить подделку.

Где купить

Условно можно разделить подобные магазины на два типа:

• фирменные магазины фабрик и брендов, где подделка невозможна, ведь они работают на репутацию, подобных магазинов не так много;

• магазины, что арендуют продавцы с рынков, которые просто принесли сюда свой товар, но стоит он теперь дороже, хотя абсолютно идентичный с тем, что они продают на рынке.

Множество покупателей не умеют распознать подобный «фокус» и переплачивают немало денег, ведь абсолютно идентичная куртка на рынке стоит значительно дешевле. Что касается базаров, то они уже тоже далеко не те, что были раньше; на данный момент там всё реже предлагают «фейк», ведь люди уже стали куда грамотнее. В случае если человек в силах отличить натуральный материал от суррогата, он выберет хорошую куртку и на толкучке за привлекательную цену.

Если уж говорить о дорогих брендовых магазинах для состоятельных покупателей, то традиционно лучшими странами-производителями являются Италия и Турция. Многие туристы, которые гостят в этих странах, обязательно считают своим долгом скупить кожаные изделия для всей семьи. Немного уступают, но тоже качественно изготавливают куртки производители Германии, Кореи, Англии, Канады. Но на этикетках далеко не всегда правда, поэтому надежнее покупать эти изделия не дома, а за границей, где оригинальное качество гарантируется репутацией производителя.

Весьма популярными изделиями стали куртки из свиной кожи, прежде всего из-за того, что стоят они значительно дешевле более благородных собратьев, но тут есть существенный минус: куртка быстро истирается и теряет товарный вид. Отличным выбором станут куртки из кожи быка или буйвола, также часто предлагают из овечьей и телячьей кожи – мягкие, приятные на ощупь изделия.

Советы по выбору

Когда женщина выбирает куртку себе, то один из важных элементов, на который следует обратить особое внимание – воротник куртки, именно он зачастую определяет, идет куртка или нет. Ведь он находится непосредственно рядом с лицом.

Обладательницы овального лица смогут позволить себе любую форму воротника или же вообще его отсутствие, это уже который год привлекает модниц и смотрится свежо. При узком или вытянутом лице не стоит выбирать воротники с острыми концами, более лучшим вариантом будет воротник-стойка, воротник с краями округленными. Для дам с круглым или квадратным лицом более всего подойдет куртка с рубашечным воротником, но это не должна быть стойка, она точно не нужна, если у женщины короткая шея. Хотя этот недостаток легко возможно компенсировать длинными серьгами, что зрительно вытянет образ, благодаря добавлению вертикальных линий.

После того как выбран воротник и другие более мелкие детали, можно переходить на выбор главной детали – фасон куртки. Его выбирают по фигуре, чтобы куртка украшала свою владелицу, подчеркивала её достоинства и скрывала недостатки. Здесь не так сложно – рационально делать выбор в соответствии с типом своей фигуры.