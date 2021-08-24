СКБбанк - выгодные условия кредитования

Финансовое учреждение СКБбанк предлагает своим клиентам достаточно большое количество выгодных предложений. Одним из самых популярных и востребованных из них является - быстрый кредит. Это оптимальная возможность с минимальными финансовыми затратами с небольшим количеством документов взять кредит быстро. В представленной ниже информации условия подобной формы кредитования описаны более подробно.

Основные преимущества быстрого кредита

Главным преимуществом подобной формы кредитования является то, что воспользоваться банковскими денежными средствами под определенные проценты можно без похода в офис. Решение принимается в режиме онлайн. Достаточно просто оставить соответствующую заявку на официальном сайте финансового учреждения. Среди основных условий кредитования можно выделить следующие:

процентная ставка от 6,1%;

максимальная сумма 300 000 руб;

не требуются документы, подтверждающие доход.

Получить кредит достаточно просто, нужно зарегистрироваться в системе, как гражданин Российской Федерации. Перейти в раздел с быстрыми кредитованием и нажать на кнопку получения займа.

Преимущества интерфейса сайта

Главным преимуществом является то, что у этого банка есть официальный сайт, на котором вниманию представлен онлайн калькулятор. Здесь можно определить ежемесячный платеж, основываясь на такие данные, как:

общая сумма кредита;

срок кредитования.

После этого система обрабатывает личные данные, проверит кредитную историю, пропишет процент, под который будет выдана сумма и укажет ежемесячный платеж. Данный онлайн-калькулятор выдает информационно-справочные данные. Полная точная стоимость кредитных платежей будет рассчитана индивидуально.

Дополнительным преимуществом является то, что на сайте есть определенный функционал - Управляй легко. Здесь доступны следующие функции:

изменение даты платежа;

пропуск платежа;

снижение ставки на 5%.

Все сделано для того, чтобы пользователям банком было легко и просто. Заполняется заявка на кредит. Сделать это можно онлайн или в офисе финансового учреждения. Через 5 минут получается итоговое решение. Если заявка была подана в режиме онлайн, и принято положительное решение, потребуется с основным документом подойти в офис и забрать деньги. По телефонам горячей линии всегда можно получить грамотную консультацию по всем вопросам.



