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Стоит и использовать Analytic Workspace для бизнеса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Возможность внедрения автоматизации бизнеса при помощи современной системы Analytic Workspace.

Системность в бизнесе в последнее время становится острой необходимостью, и направление деятельности не имеет никакого значения. В помощь руководителям приходят инновационные разработки, в частности, им предлагается использовать современные BL-системы. Ни в чём не уступает таким зарубежным решениям отечественный вариант, благодаря которому можно качественно и эффективно подключаться к разным источникам информации.

Несколько причин обратить внимание на отечественную BL-систему

С помощьюAnalytic Workspace можно выполнять ETL-трансформации и качественно анализировать все необходимые сведения. Инновационное решение от российских разработчиков позволяет одновременно работать с базами данных MySQL, Vertica, 1С, Oracle и др. Преимущество заключается ещё и в том, что Analytic Workspace предоставляет возможность применять в работе:

  • архивы с файлами;
  • непосредственно файлы;
  • web-сервисы.

Помимо этого каждый пользователь, обратившийся на analyticworkspace.ru, получает возможность добавлять свои JDBC-коннекторы, благодаря чему обеспечивается полноценная аналитика. Такая система самостоятельно трансформирует полученные данные в решении любых задач, независимо от степени сложности.

Возможности использованияAnalytic Workspace

Используя подобный проект, любой предприниматель сможет применить в модели SQL, создавая их посредством применения drag-and-drop метода. Те, чей бизнес можно охарактеризовать, как крупный, могут обратить внимание на такую систему и по другим причинам. В их распоряжение предлагается внутреннее аналитическое хранилище, все таблицы при необходимости также могут быть объединены, количество площадок не имеет значения.

Ещё одна нетипичная особенность BL-системы, созданной отечественными разработчиками, заключается в том, что извлечением информации пользователи могут не ограничиваться. Использование информационного модуляExtract-Transform-Load, позволяет выполнять трансформацию сведений. Подобное возможно благодаря использованию одновременно нескольких серверов, бесшовно встроенных непосредственно в процесс и интерфейс системы. Это позволяет тем руководителям, что имеют серьёзные крупные проекты, использовать BL-систему в качестве своеобразного помощника, благодаря которому можно упростить множество процессов посредством их оптимизации.

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