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Возможности использования системы для бизнеса OkoCRM

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Что такое OkoCRM, как работает такая CRM и какие действия позволяет выполнять на производстве.

Практически в любом направлении бизнеса интернет-сервисы облегчают работу в разы. Особенно это касается автоматизации многих процессов. На решение рутинных задач уходит очень много времени и сил. Для того чтобы исключить подобные траты, следует использовать современную CRM систему OkoCRM.

Дополнительным её преимуществом является возможность систематизации и анализа выполненной работы для конкретного сотрудника и отдела в целом. Все полученные данные сохраняются.

Почему стоит использовать CRM систему OkoCRM

Можно выделить несколько преимуществ подобного решения:

  • Возможность создавать специальные чаты для заключения сделок. Такое решение быстрое и удобное, вся важная информация содержится в системе, исключая применение блокнотов и таблиц.
  • Наличие специализированных карточек клиентов, в которых содержатся истории звонков, сообщений и прочие сведения. Абсолютно всё записывается.
  • Возможность самостоятельного создания задач. Руководитель компании определяет доступ для каждого подчинённого. Всё зависит от должности и опыта работы. Отдел рекламы работает отдельно от того же бухгалтера.
  • Возможность обеспечить автоматизированный контроль высокого качества. Каждый сотрудник имеет представление о том, как работает нейронная сеть и знает, что действия его отслеживаются, а потому работа ведётся более интенсивно. Таким образом, принимаются правильные решения относительно непосредственно деятельности специалистов

OkoCRM позволяет эффективно интегрировать в интерфейс компании другие сервисы, включая самые популярные, такие как Яндекс, VK, Telegram и др. Таким образом, значительно облегчается и упрощается работа с различными клиентами.

Взаимодействие с системой доступно по тарифам, внедрить настройки помогают сотрудники сервиса. Кроме того, можно использовать подобную интеграцию абсолютно бесплатно, применяя лишь базовые функции. Подобным образом многие испытывают CRM в деле.

Создавать сделку, используя CRM OkoCRM, можно непосредственно из чата. Звонки совершаются по одному клику. Программа совместима со многими интеграциями, благодаря чему эффективность работы менеджеров повышается в разы. Оперативность обработки рутинных задач обеспечивается благодаря автоматическому созданию их самой CRM. Она способна программно анализировать любые входящие заявки. Кроме того, в системе имеется функция удаления дублирующейся информации.

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