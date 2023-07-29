Проект Workspace: рейтинг диджитал-специалистов и возможности для заказчиков и исполнителей

На современном рынке труда появляется все большее количество новых востребованных профессий. Это объясняется стремительным развитием технологий, появлением новых направлений деятельности. Все более востребованными становятся услуги ИТ-специалистов, маркетологов, дизайнеров. После детального изучения тенденций рынка в июле сайт Workspace опубликовал 120 рейтингов digital-специалистов. Была проделана большая работа. Пользователи получают возможность ознакомиться с рейтингом программистов, дизайнеров, арт-директоров. Можно найти информацию о специалистах по поисковому продвижению, иллюстраторах, мобильных разработчиках. Сюда же стоит отнести копирайтеров и редакторов.

Ранжирование специалистов происходит с учетом двух метрик. Первая предусматривает количество кейсов, которые представители той или иной профессии опубликовали на сайте Workspace. Вторым критерием стали победы специалистов в отраслевых конкурсах российского и международного уровней. Первые позиции в рейтинге получили представители профессии с максимальным количеством работ в кейсе и побед в конкурсах. На специалистов, занимающих лидирующие места, работодатели чаще обращают внимание. Они могут рассчитывать на максимальные поток заказов.

Особенностью рейтингов, размещенных на сайте Workspace, можно назвать их интерактивность. Заказчики, пользующиеся услугами сервиса, получают возможность поиска исполнителя с помощью специальных фильтров. В настройках они могут задать локацию специалиста, обозначить его навыки и опыт работ с определенными инструментами. Можно указать стоимость часа работы. Специалисты, которым удалось занять первые места в рейтинге, имеют все шансы получения работы и приглашения в тендер без необходимости внесения за это платежа.

Основателем сайта Workspace стал Сергей Бесшабашнов. Он предоставил интересную информацию о работе сервиса. Сергей рассказал о том, что ранее упор делался на поиск клиентов в большей степени для агентств. В этом году было принято решение немного изменить подход. В результате у частных специалистов появилось больше возможностей при поиске проектов. Заказчики могут их привлекать в свои тендеры. Основатель сайта Workspace говорит о том, что на этом нововведения не закончатся. В этом году специалисты тоже смогут подавать свои диджитал кейсы на сервисе.

На данный момент у представителей разных ИТ-профессий есть возможность зарегистрироваться на площадке Workspace. Процедура достаточно простая, не требуется много времени. Необходимо просто заполнить профиль. Указывается профессия и специализация.

Несколько слов хотелось бы сказать о самом проекте. Workspace представляет собой сервис, с помощью которого исполнители и клиенты находят друг друга. Акцент делается на услуги в направлении диджитал. Сайт Workspace больше ориентирован на создание тендеров на разные диджитал-услуги. Клиенты могут найти специалистов в области создания графического дизайна, разработки сайтов и мобильных приложений. Есть возможность подобрать исполнителя для поискового продвижения, создания рекламной кампании для раскрутки интернет-проектов и т.д.

Сайт Workspace развивается стремительными темпами. С момента его создания (с 2016 года) здесь было проведено 5505 тендеров по веб-разработке. Если говорить о поисковой оптимизации, то количество тендеров в этом случае составило 865. По мобильной разработке было размещено 1891 предложение. Все эти цифры говорят о популярности проекта Workspace. Представители разных ИТ-профессий могут здесь найти хорошие заказы.