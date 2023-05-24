CPA-офферы и заработок на них

Что такое CPA-оффер

CPA это аббревиатура, за которой скрывается предложение маркетингового формата. Сразу стоит отметить, что расшифровывается CPA, как Cost per Acquisition (платеж за привлечение). В настоящее время данная форма рекламы и сотрудничества между клиентом и заказчиком стала действительно крайне востребованной и популярной.

В основе CPA оффера лежит упор на практические действия со стороны клиента. То есть оплата в данном случае идет не за просмотр потенциальным клиентом рекламного предложения компании, а за фактически совершенные им операции на сайте бренда.

Принцип сотрудничества в рамках CPA-формата

Суть CPA взаимодействия достаточно проста. Заказчик, то есть компания, публикует свой оффер, где прописывает действия для целевой аудитории и вознаграждение.

Далее это предложение размещается на специальных ресурсах. Исполнители, ознакомившись со всеми условиями, принимают его. Далее они ищут потенциальных пользователей сети, которые могут выполнить установленные требования. Например, такой поиск может осуществляться в социальных сетях.

Как выбрать CPA-оффер

На рынке услуг в настоящее время доступно нескончаемо большое количество офферов такого формата. И в связи с этим поиск конкретного и наиболее подходящего предложения может растянуться и даже стать затруднительным.

Необходимо подбирать оффер, который подходит под используемый исполнителем трафик. Оптимально, чтобы в нем не было тех критериев, которые потенциально не могут быть выполнены. Так же лучше посмотреть на ограничения, статистику и модель оплаты. При этом обращать внимание на денежный размер вознаграждения не стоит.

Где искать CPA-офферы

Находить офферы также необходимо исключительно на специализированных ресурсах. Например, на сайте revenuelab доступен большой выбор офферов на самых выгодных условиях. В каталоге представлены предложения от различных брендов и бизнесов, а потому любой по итогу сможет выбрать оптимальное предложение конкретно для себя.

На сайте выложены исключительно актуальные в настоящее время CPA-офферы, дано подробное описание к каждому из них. Также понятным образом разъяснено и то, что вообще представляет собой CPA продукт и форма сотрудничества.

Все взаимодействие с ресурсом осуществляется на бесплатной основе. Это значит, что воспользоваться информацией на сайте сможет любой человек.